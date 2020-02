"Yo lo considero mi padre artístico, conviví mucho con él, como padre e hijo, incluso más que él con sus hijos. Un día llegamos a Toluca y me dijo que me iba a llevar a un lugar donde vendían unas quesadillas buenísimas. En cuanto iba a bajarse del coche todos lo reconocieron y dijeron '¡Chabelo, Chabelo!', se armó un relajo, cerraron la puerta y arrancó el chofer; yo ya me había bajado y me quedé allí, así que fui a comprar para llevar y llegando al hotel le dije: te traje tus quesadillas, y me respondió: 'yo me las quería comer allí'".