Chabelo tenía una pasión que muy pocos conocían

Xaviel López Chabelo, presentador del programa llamado “En familia con Chabelo”, el cual se transmitió durante 48 años, tenía una pasión que muy pocos conocían.

(El Universal de México)

El presentador mexicano, quien murió el sábado pasado, a los 88 años, debido a complicaciones abdominales, era un amante del motocilismo.

Aunque Chabelo nunca formó parte de algún club, compartió su pasión con su familia.

Este comediante utilizaba su tiempo libre para ir de paseo con el fin de liberar estrés, ya que su ritmo de trabajo le permitía pocos espacios libres.

“La moto ha ejercido en mí una tranquilidad, una forma de sentirme bien, libre y a gusto, disfrutar la vida, eso es lo que me produce subirme a una máquina”, según reveló Chabelo al medio El Financiero.

Este conocido personaje tuvo a los largo de su vida varias motocicletas marca BMW, a algunas les puso apodo, como hacen la mayoría de “moteros”.

Xavier López, Chabelo, fue espiado por el Estado mexicano a través de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), puesto que así lo detalla el expediente que con su nombre aparece en el Archivo General de la Nación.

Algunas de las bichas de Chabelo fueron una BMW R100 modelo 1982, que según la publicación de El Financiero era su favorita; una BMW R75 del 1972, la cual apodo la Tostadora, una BMW K100 de 1985, apodada el “Ladrillo Volador”; así como “la Negra” que era una BMW R1150, y tres modelos BSA de los cuales no se conocieron detalles.

“La máquina la disfruté con mis hijos, mi mujer y también solo. Como cualquier padre, en el momento que empecé a andar en una moto, lo único que no podía decirles a mis hijos es que no me gustaría que anduvieran en una moto, así que le di la libertad de escoger, pero afortunadamente de los tres hijos que tengo, nada más a uno le gusta andar en moto”, contó Chabelo en aquella oportunidad.