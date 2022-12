‘Chainsaw Man’: El exitoso anime que es un fenómeno a nivel mundial

Chainsaw Man se ha convertido en uno de los animes más vistos en el mundo, y la fórmula secreta de su enorme éxito es su originalidad y la trama.

En 2018, Tatsuki Fujimoto decidió publicar el primer capítulo de Chainsaw Man con una propuesta innovadora que se ganó al público japonés. Dos años más tarde, el Estudio de anime MAPPA anunció una adaptación televisiva del manga que generó enormes expectativas y superó cada una de ellas.

Chainsaw Man es de los animes más vistos en este 2022. Vía: Chainsaw Man en Twitter. Twitter.

De acuerdo con Epic Stream, los números que ha conseguido Chainsaw Man son excepcionales. Sólo el ‘tráiler’ consiguió 11 millones de vistas para octubre, superando a otras obras reconocidas como Mob Psycho, o Spy x Family. Asimismo, Tierra Gamer menciona que “Chainsaw Man tiene un récord que ni Dragon Ball, One Piece, Sakamoto Days o My Hero Academia tienen, 1 millón de lecturas dentro de Manga Plus, el servicio de Shueisha y Shonen Jump”.

De igual manera, los analistas de Ratin Graph posicionan a la creación de Fujimoto como la 163 en la historia de los animes, con una calificación de 8.7 a partir de la evaluación de los primeros nueve episodios. Además, los críticos de Rotten Tomatoes le dieron un 79% de aprobación.

Lo cierto es que Chainsaw Man ha agradado a gran parte del público y muchos de ellos han amado cada capítulo; de hecho, la página web Comic Book denominó esta producción como “La mejor adaptación de anime de 2022″.

¿De qué trata Chainsaw Man y por qué es tan popular?

Chainsaw Man es un anime ‘shōnen’ que sigue la historia de Denji, un joven capaz de convertirse en un híbrido mitad motosierra mitad persona. En este universo, con cada miedo se genera un demonio, lo que conlleva a que los personajes vivan un sinfín de aventuras.

Denji es el protagonista de Chainsaw Man. Vía: Chainsaw Man en Facebook. Facebook.

Según el medio HITC, la razón de su altos niveles de popularidad son sus personajes tan característicos, las bromas de humor negro, la extrema violencia gráfica que presenta y su muy trágica historia, donde Denji es incapaz de ser feliz a largo plazo. Por esta razón, es normal ver a muchas personas esperando cada martes a que salga un nuevo episodio del anime.