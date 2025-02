Charlyn López derrochó amor y felicidad tras los falsos rumores de crisis en su matrimonio

Charlyn López es una de las figuras más cotizadas de Repretel, en la actualidad. Fotografía: Instagram de Charlyn López. (Instagram/Instagram)

Charlyn López se dejó ver muy feliz y enamorada el fin de semana en el Festival Picnic, demostrando una vez más que los rumores de una supuesta crisis en su matrimonio son completamente falsos.

La presentadora de Repretel ya había aclarado a La Teja que lo que afirmaron hace unas semanas algunas páginas faranduleras, de que estaba separada de su esposo Pablo Ramírez, era mentira y el sábado dio una prueba más de que así es.

Bien acompañada de su esposo y un grupo de amigos, Charlyn disfrutó el fin de semana de la segunda fecha del Picnic, según mostró en fotos que compartió en sus historias de Instagram el domingo.

En una de las imágenes, Charlyn aparece acompañada por su galán y dos parejas más –que todo indica son amigos de ellos–, desde una de las tarimas más exclusivas del festival, mientras que en la otra solo aparece ella con su marido derrochando amor.

Charlyn no escribió más que “Picnic 2025″ en la foto con su esposo, quien la tiene bien agarrada de la cintura, mientras los dos están con una sonrisa de oreja a oreja, evidenciando lo felices y enamorados que están.

Charlyn y Pablo se casaron el 18 de febrero del 2012; es decir, este martes celebrarán sus 13 años de matrimonio, por lo que habrían festejado en el multitudinario festival sus bodas de encaje, como se le llama a ese aniversario.

El 30 de enero, semanas después de que se esparció el rumor de su supuesta separación, Charlyn desmintió eso que se decía.

“No me he separado, ni estoy en proceso de divorcio”, aseguró a este medio por un mensaje de WhatsApp.

Charlyn López demostró con esta foto que está muy feliz y enamorada de su esposo Pablo Ramírez. Fotografía: Instagram de Charlyn López. (Instagram/Instagram)

Días después, en una entrevista con La Teja, en la cual habló de su primer año en Giros, la revista matutina de canal 6, Char mencionó que los chismes y rumores son cosas que están a la orden del día cuando se está tan expuesto al público.

“En este momento que estoy pasando de la vida, estoy sumamente expuesta, y se van a decir siempre cosas, siempre, y no soy la única, a todos los que estamos en este medio les pasa (...). Pienso que uno lo que tiene que tener es mucha fortaleza mental. Uno no puede ser una persona que se quiebra por cualquier cosa, en este trabajo no es válido eso”, nos dijo hace unos días.

Charlyn es, en la actualidad, una de las figuras más populares de Repretel debido a su gran belleza y a su naturalidad frente y detrás de cámaras. Además de Giros, ella presenta la sección de Entretenimiento de Noticias Repretel y es figura de transmisiones especiales de la televisora de La Uruca.

Charlyn López disfrutó del Festival Picnic muy bien acompañada y desde uno de los puntos más exclusivos de la actividad. Fotografía: Instagram de Charlyn López. (Instagram/Instagram)

