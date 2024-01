Charlyn López se despide de Informe 11: “Logré formar un vínculo muy bonito con Ginnés Rodríguez”

Charlyn López y Ginnés Rodríguez presentaron juntas Informe 11 desde mayo del 2022.

Charlyn López está a las puertas de concluir una de las experiencias más lindas y retadoras que ha tenido en televisión: la de presentar Informe 11: Las Historias.

Al programa de Repretel, la guapa llegó en mayo del 2023 para reemplazar a Lussania Víquez durante su licencia de maternidad; pero la incapacidad de Lucy ya terminó.

La colocha retomará el timón de Informe 11 junto a Ginnés Rodríguez este lunes 8 de enero y de cara a eso, Charlyn reconoce que hay nostalgia, pero se va muy agradecida.

Ella conversó con La Teja de su paso por el programa, habló de Ginnés y contó los planes que tiene ahora que dejará de verse a diario en televisión nacional.

-¿Cómo sale de Informe 11?

Muy satisfecha y me siento feliz por haber terminado esta etapa como me la propuse, porque era un formato del cual yo no tenía experiencia, no estaba acostumbrada y siento que la gente me recibió y aceptó de una manera muy bonita. Salgo agradecida y entendiendo que todo en la vida son etapas y que esta sirvió aún más para mi crecimiento personal.

Charlyn López es parte del elenco de Toros del 6 desde hace varios años. (Instagram)

-¿Qué sentimientos tiene por el cierre de esta etapa?

Ya estaba acostumbrada a estar yendo al canal, a tener un horario, al equipo de trabajo… Pero siempre he tenido en la cabeza que este es el puesto de Lucy y que lo que yo estaba cumpliendo era una incapacidad. Obviamente me siento nostálgica de que ya se acabara tan rápido, porque se hizo muy corto el tiempo, pero la verdad que uno no tiene que aferrarse a cosas en la vida y sabía que era un tiempo nada más. Lo disfruté y salgo satisfecha, contenta y con un sentimiento muy bonito por todo el cariño que me externaron las personas mientras estuve ahí.

-¿Qué fue lo mejor de estar en Informe 11?

El programa es tan humano, tan positivo, son historias que de verdad calan en el corazón de muchas personas y al uno estar ahí presentándolas todos los días, se da cuenta que a veces los problemas que uno tiene a nivel personal o en cualquier aspecto de su vida, son nada y vemos cómo personas han logrado salir adelante de situaciones tan duras. Esa ha sido mi mayor enseñanza, que todas esas historias que logré presentar, de cierta forma, me inspiraron y se quedaron en mí.

-¿Cómo fue compartir cámaras con Ginnés Rodríguez?

Logré formar un vínculo muy bonito con Ginnés y eso también siento que me lo llevo conmigo. Me llevo una amiga y me llevo una persona de la cual aprendí muchísimo, y te puedo decir que, de cierta manera, es mi apoyo. Si la llamo para algo, estoy segura que ahí va a estar ayudándome y esas son cosas que no se compran con nada.

-¿Qué viene para su carrera en televisión ahora?

En realidad no puedo decirte porque no sé nada en este momento. Lo que sí sé es que sigo siendo parte del canal, soy la imagen de Adela (info-comercial), ahí estoy siempre para transmisiones de toros, de fin y principio de año y del Festival de la Luz. Por todo eso, la verdad no siento que salgo del todo de la televisión, salgo de la rutina de lo que fue Informe 11 estos meses, pero yo me considero una más del canal y que venga lo que Dios quiera. No me apresuro, no lo pienso, son cosas que se dejan fluir y que ahí se van dando.

Charlyn López también presentó el Festival de la Luz del año pasado para Repretel. (Instagram)

-¿Está trabajando en algún nuevo proyecto con Repretel?

En este momento no.

-¿Le gustaría tener una presencia diaria en la pantalla con un programa en TV?

¡Claro que sí! Esa sería mi meta este 2024, vamos a ver qué pasa. Yo en todo lo que hago trato de dar lo mejor de mí, de ser yo misma, trato de dejarle mi esencia a las demás personas. Siento que, aparte de hacer un buen trabajo, desarrollarme en cámaras, ser elocuente y divertida, saber hacer las intervenciones cuando se deben, lo más importante es dejar ese pedacito de uno en los demás, ese sello personal y esa marca; entonces pues sí me gustaría seguir, vamos a ver qué pasa. No sé qué va a pasar, pero pienso que uno no tiene que preocuparse ni pensar demasiado las cosas, solo hay que dejárselo todo a Dios.

-¿Qué estilo de programa le gustaría?

Me hace gracia esa pregunta porque cualquier programa. He aprendido tanto de todo lo que he hecho. Empecé en Tardes del 6, luego en Giros de la fama, ahora en Informe 11, en las transmisiones de fin de año… He hecho de todo y siento que puedo calzar en cualquier tipo de proyecto, confío que lo podré hacer bien por todas esas oportunidades.

-¿Qué significa para usted estar en las transmisiones de fin de año de Repretel?

Si hay algo que a mí me fascina hacer son toros, no solo por ese superelenco que tiene Repretel, sino por la calidez humana que uno siente cuando está en las transmisiones y las personas se le acercan y lo reciben con cariño. Al final, uno se ríe demasiado, se pasa bonito, a veces es estresante porque se corre mucho, pero es muy lindo. En esas transmisiones sale la Charlyn más loca, la más espontánea. Es otra faceta mía.

