Charlyn López se jaló una torta con nueva compañera en Repretel que llegó de Teletica

Charlyn López prácticamente le suplicó perdón a una nueva compañera que tiene en Repretel y que antes trabajó en Teletica luego de una torta que se jaló con ella.

Charlyn López es una de las presentadoras más bellas de Repretel. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

A la orotinense la echó al agua sobre lo que había hecho su compañero del programa Giros, Rafa Pérez, quien compartió en Instagram un video hablando sobre eso.

“Charlyn ‘Merlina’ le pegó la gripe a nuestra compañera Paula de maquillaje”, mencionó Pérez mientras a Charlyn la maquillaban el viernes por la mañana.

Rafa llevó la cámara hasta donde estaba la guapísima macha, quien juntó sus manos y se disculpó con la maquillista.

“Perdón, Paulita”, afirmó López, de 35 años.

Rafa Pérez “cantó” a su compañera excusado en una oración matutina que hizo por la salud de Paula con el formato de las famosas peticiones de Pelando el ojo.

“Para que a Paula se le quite la gripe”, dijo Pérez con el característico ritmo ‘sacerdotal’ con el que suele pronunciarse esa frase.

“Te lo pedimos Señor”, respondieron Charlyn, Maricrís Rodríguez y las otras dos maquillistas que estaban en ese momento.

Esto pasó entre Charlyn López y nueva compañera en Repretel que era de Teletica

Paula es una de las nuevas fichas de Repretel. Ella trabajó por bastante tiempo en el departamento de maquillaje de Teletica e integró los equipos de maquilladores de programas como Tu cara me suena o Dancing with the Stars.

Del por qué se fue del 7 y se pasó al 6 nada se sabe; de hecho, fue una foto que compartió Melissa Durán hace unas semanas la que la echó al agua de que estaba en la televisora de La Uruca.