Charlyn López confirmó este miércoles en exclusiva a La Teja que luego de 14 años de matrimonio se separó de su esposo Pablo Ramírez.

Charlyn López confirmó a La Teja la separación de su marido tras 14 años de casados. (Cortesía/Cortesía)

La exreina de belleza y presentadora de televisión y su ahora expareja se casaron el 18 de febrero de 2012. Ella tenía 22 años.

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Esto dijo Charlyn López

Este medio le consultó a la figura de canal 6 sobre su matrimonio con Ramírez luego de que en redes surgiera el rumor de que se había separado.

A inicios de 2025, ellos ya habían enfrentado chismes similares, pero en ese tiempo lo habían desmentido. Este miércoles; sin embargo, la macha aceptó el final de su relación recientemente.

“Sí, decidimos separarnos”, dijo Charlyn a La Teja a través de un mensaje de WhatsApp.

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Según nos contó, la separación se dio en buenos términos en resguardo de los dos hijos que procrearon como marido y mujer: Pablo, quien tiene 15 años y Alisa, de 12.

Charlyn López enfrentó a inicios de 2025 los rumores de una supuesta crisis en su matrimonio. (Instagram/Instagram)

Así terminaron las cosas entre ellos

“Siempre manteniendo una buena relación llena de cariño y respeto. Enfocándonos en nuestra prioridad, los hijos”, agregó López.

Charlyn y Pablo estuvieron casados durante 14 años.

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La simpática presentadora confirmó la noticia un día después de su regreso a la televisión tras unos días de descanso que se dio en México y que la alejaron de la pantalla.