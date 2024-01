Charlyn López tuvo que hacer un giro en su vida para aceptar nuevo reto laboral

Charlyn López es oficialmente desde este lunes 22 de enero la nueva presentadora de Giros.

Charlyn López se incorporó oficialmente a la revista Giros este lunes y sus nuevos compañeros le dieron una cálida bienvenida, en especial Ítalo Marenco.

La vecina de Orotina no se salvó de llevarse su primer susto por parte del presentador y, según nos contó, hay algo que le está afectando mucho ahora que le toca entrar más temprano al canal.

Además, nos contó que tuvo que hacer un giro en su vida familiar para poder aceptar este nuevo reto laboral.

- ¿Cómo se sintió en su primer día oficial en Giros?

Muy contenta la verdad, desde el lunes pasado entré, pero por cuestiones de logística y demás estaba detrás de cámaras, ya hoy fue la entrada triunfal como dicen, y estaba un poquillo nerviosa porque nunca deja de ser un reto las cosas que son nuevas para uno y este es un formato que nunca había hecho, entonces pues acomodándome un poquito y aunque hoy no tuve tantas intervenciones como es normalmente, pero ahí vamos poco a poco. Yo la verdad estoy muy contenta y manteniendo esta posición de aprendiz ante la vida y en dejar que mis compañeros me guien, me siento muy respaldada, tengo una red de apoyo muy buena y me dieron una gran bienvenida.

- Ya Ítalo Marenco le dio una bienvenida muy particular, ¿qué opina de la broma que le hizo?

Me pegó un susto terrible, casi se me sale el corazón. Nunca me lo había hecho, siempre me hacía sus bromas, pero nunca se había escondido ahí (detrás de la puerta a la entrada del set) y yo ni me lo esperaba. Fue antes de iniciar el programa y me dijo que era para que se me bajaran los nervios. Ya está lista para empezar me dijo.

Bromista y chistoso como él no hay, porque esa es su personalidad, pero siempre ha sido muy lindo conmigo, entonces no pasa nada.

- Ya quedó advertida para que no le vuelva a pasar...

¡Qué va! Él es tan creativo que busca la manera cómo asustarlo a uno y que salga perfecto, entonces ya me resigné.

Bienvenida a Charlynn López en Giros

- ¿Cuál compañero le ha dado más apoyo?

Tengo la bendición de que de todos me han recibido muy bonito, todos con sus diferentes personalidades, Maricrís (Rodríguez) es un poquito más seria, Patricia (Figueroa) es más conservadora, ella siempre da una opinión más al grano; Rafa como lo conozco más y trabajé con él es como más animado e Ítalo es muy charanguero y todos me han dado sus puntos de vista, me han dado sus recomendaciones y de verdad, de una forma muy bonita, todos sin excepción, me han dicho que tengo el apoyo para lo que sea y eso me hace sentir más tranquila.

- Vuelve a compartir programa con Rafa Pérez, ¿qué tal ese reencuentro?

Mirá nos la hemos pasado recordando cosillas de cuando estábamos en Giros de la fama y nada, Rafa me dijo que estaba muy contento de que ahora pudiéramos compartir ese espacio juntos nuevamente, nos tenemos mucha confianza entonces yo sé que cualquier cosilla que esté mal o que a él le parezca que tengo que cambiar sé que me lo va a decir y yo obviamente, lo voy a echar para mi saco porque es parte del crecimiento.

Charlyn López contó que sus nuevos compañeros le dieron una cálida bienvenida.

- ¿Qué tal ha sido el cambio de horario a nivel familiar?

Por dicha no han entrado a clases (de sus dos hijos), entonces todavía no tengo el corre, corre de verdad en este momento, pero sí me he tenido que organizar en muchas cosas. Soy una persona que tiene que levantarse y desayunar y eso ha sido como el punto que más me ha afectado en estos días, tengo el estómago un poco resentido porque no puedo levantarme y desayunar, no me da tiempo y llego a comer algo al canal algo liviano y yo no soy de desayunar así, soy de pinto, huevo y demás, mi cuerpo apenas se está acostumbrando a eso. Con las levantadas no porque ya lo hacía para ir al gimnasio.

Y ahora con el horario de la mañana a los chicos es a lo que les afecta un poco porque yo era la que los iba a dejar, estaba pendiente de ellos con las cosas de la escuela, pero bueno, gracias a Dios tengo la bendición de que mi esposo hace teletrabajo, entonces yo sé que me voy y quedan con él y con la muchacha que nos ayuda.

- ¿Qué le promete al televidente de Giros?

Ser yo, eso es lo que les prometo, dar todo lo mejor de mí. Yo soy muy persistente, soy una mujer muy disciplinada y si tengo que dar el doble de esfuerzo para poder acomodarme, para sacar la tarea, lo hago y siempre trato de no perder mi esencia y ese sello personal que es muy importante.