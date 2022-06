Chef criticó durísimo a Victoria Beckham por ponerse delicada en boda de Sergio Ramos

David Beckham ha tenido que acostumbrarse a que su esposa Victoria Beckham coma lo mismo todos los días. AFP PHOTO / POOL / TOBY MELVILLE (TOBY MELVILLE/AFP)

La exSpice Girls y esposa de David Beckham, Victoria Beckham, fue muy criticada por un famoso chef español por ponerse más delicada de la cuenta en la boda de Sergio Ramos con sus “complicadas” demandas para la cena.

El chef con tres estrellas Michelin, Dani García, de 46 años, afirmó que la exSpice Girl “cambió todo el menú” cuando el ahora defensa del PSG, se casó con la modelo y presentadora de televisión Pilar Rubio en 2019, según cuenta Infobae.

El cocinero andaluz recordó la noche que la esposa de David Beckham se convirtió en su peor pesadilla con insólitas exigencias que no estaban en sus planes.

Refiriéndose a cómo fue cocinar para la diseñadora de moda, de 48 años, en el banquete de bodas de Ramos y Rubio, Dani dijo en la televisión española el lunes por la noche: “Fue muy extraño. Victoria Beckham cambió todo el menú”.

“Fue muy triste porque haces un gran esfuerzo, no solo yo y mi equipo, sino también los novios y todos los demás para crear un menú único. El suyo era totalmente diferente y solo se basaba en vegetales. Y luego hubo algunas cosas extrañas que nunca había visto en mi vida”, añadió.

“Tenía agua de coco todo el tiempo, un tazón de mentas y luego, por otro lado, alcohol en gel que es muy popular ahora, pero en ese entonces no lo era porque la pandemia de covid-19 no había comenzado”, añadió.

“Fue complicado darle a Victoria su menú esa noche”, sentenció.

[ Estas son las exigencias para asistir a la boda de Sergio Ramos ¿Irá Keylor Navas? ]

Dani, quien recibió su primera estrella Michelin cuando tenía solo 25 años, hizo sus comentarios sobre Beckham en el popular programa El Hormiguero, uno de los programas más vistos en España por Antena 3 con alrededor de 2,5 millones de espectadores.

La exSpice Girl ha revelado previamente que no come alimentos cocinados en aceite, mantequilla o salsas y no come carne roja ni lácteos.

El año pasado, Victoria contó que prefiere platos simples y que las tostadas integrales con sal son su comida favorita y admitió: “Para la mayoría de los restaurantes, probablemente soy su peor pesadilla”.

“Soy muy quisquillosa comiendo. Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin mantequilla, sin aceite, sin salsas. Lo que más disfruto son pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición”, aseveró.

Y contó que hace siete años tomó la decisión de no comer carne.

“Estaba en clase cuando me contaron cómo se hacían las hamburguesas, y desde entonces no he vuelto a probar la carne. Tampoco tomo ningún lácteo, pero como pescado y me alimento de manera muy equilibrada. Mis niños sí comen carne y no hay problema, es una decisión personal”, agregó.

El aceite y la mantequilla no forman parte de su dieta, pero sí incluye “grasas saludables” como el aguacate o los frutos secos, especialmente las nueces.

“No me niego a nada, pero así es como soy. Es una manera de cuidarme. Cuando era pequeña tenía la piel fatal y todo se solucionó cuando empecé a comer sano”, afirmó.

El excapitán de la selección de fútbol de Inglaterra reveló un sorprendente dato de su esposa desde 1999 y madre de sus cuatro hijos.

En declaraciones en un podcast, David contó que la exintegrante de las Spice Girls come el mismo plato de comida todos los días desde hace 25 años.

“Desde que la conozco sólo come pescado a la parrilla y verduras al vapor, muy pocas veces se desvía de eso. Yo me emociono bastante con la comida y el vino y cuando estoy comiendo algo bueno quiero que todos lo prueben. Por desgracia, estoy casado con alguien que lleva 25 años comiendo lo mismo”, dijo el exfutbolista.

Y recordó que una de sus veladas favoritas fue la única noche donde su esposa, de 47 años, se alejó de su dieta habitual.

“La única vez que probablemente compartió algo que estaba en mi plato fue cuando estaba embarazada de Harper y fue de lo más increíble. Fue una de mis cenas favoritas. No recuerdo qué era, pero sé que no lo ha comido desde entonces”, señaló.