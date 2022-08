Chef Daniel Vargas tiene dos retos personales y uno lo alejaría de Shirley Álvarez

Daniel Vargas además de ser chef es motivador personal e instructor de ejercicios y alimentación. Instagram

A Daniel Vargas estamos acostumbrados a verlo en la cocina preparando un delicioso platillo, en un gimnasio sin camisa poniéndole a los ejercicios y hasta en una pista de baile como competidor de Dancing with the Stars y en todas estas facetas salió vencedor.

Ahora el famoso chef tiene dos metas personales que cumplir y una lo llevará al pico más alto del mundo y la otra a manos de muchos de sus seguidores. Eso sí, la primera lo mantendrá a cientos de kilómetros de su novia, Shirley Álvarez.

El ahora novio de la presentadora de Teletica se puso el reto de subir el monte Everest, en la frontera entre China y Nepal, y ya se está preparando para cumplirlo.

En mayo fue a darse la primera probadita en Nepal como práctica para el día que haga oficialmente el ascenso al Everest. Instagram

Según confesó, esta aventura jamás le pasó por la mente hasta que le agarró gusto a las caminatas y se dio cuenta que de cierta manera le ayudará a completar su segunda meta personal.

Y es que el musculoso también está escribiendo un libro de crecimiento personal y esta aventura, la cual espera completar de manera satisfactoria, formará parte de uno de sus capítulos.

“Me puse ese reto por todo lo que estoy haciendo y los trabajos que tengo. Hace unos meses (en mayo) estuve haciendo la caminata hasta el campamento base del Everest y ahora en octubre me vuelvo a ir. La cima la hago el otro año, el 10 marzo me voy de nuevo para Nepal, y allá me quedo dos meses hasta intentar completarla”, contó el también entrenador y motivador personal.

Daniel asegura que espera demostrarle a la gente que lo sigue en sus redes y que más adelante leerá su libro, que sí se puede salir adelante a pesar de las adversidades, aunque a veces sintamos que los problemas nos congelan.

“Es más que todo como para demostrarle a la gente que cuando uno se pone un reto, por más grande que sea, si uno realmente se lo propone y trabaja para eso se puede lograr”, agregó.

Cuatro cimas en 10 días

Daniel, además, nos adelantó que en diciembre viajará a Ecuador como parte de sus entrenamientos para llegar a subir los 8.848 metros sobre el nivel del mar que mide la montaña del Everest.

En este país de América del Sur intentará subir cuatro cimas en 10 días, por lo que se sigue preparando mental y físicamente.

Esta otra caminata también formará parte de su libro, del cual prefirió guardarse título, pero que según dijo, ya está casi listo.

“El libro es de crecimiento personal, habla mucho de vivencias mías y mucho de lo que he estudiado y leído también. Lo empecé hace casi un año, tengo la portada y todo, pero lo quiero terminar después del ascenso al Everest”, mencionó.

Mientras llega el momento de escalar a la cima del planeta Tierra, Daniel seguirá aprovechando el máximo la compañía y el hacer ejercicios junto a Shirley, quien es una de sus grandes motivadoras para que logre cumplir estos dos retos.