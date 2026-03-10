Chef Sophia responde con sinceridad a quienes critican su “vida perfecta” en redes

La chef Sophia Rodríguez y su esposo Ricardo Zoch junto a su hija Juliana de 2 años. (redes/Instagram)

La chef Sophia Rodríguez decidió responder públicamente a algunas críticas que ha recibido en redes sociales luego de que el programa De boca en boca hiciera una nota sobre “Ita”, doña María Tapia, la mujer que cocina en su casa y que además le ayuda con el cuido de su hija Juliana.

Tras la publicación del reportaje, algunas personas comentaron que en las redes de la chef se muestra una “vida perfecta”, algo que, al parecer, generó incomodidad en la misma presentadora de ¡Qué buena tarde!.

La chef Sophia Rodríguez mostró a Ita, la niñera y cocinera de su casa

Rodríguez decidió no quedarse callada y compartió un mensaje en el que señala que cuando lee comentarios de ese tipo siempre se pregunta a cuál vida se refieren, pues asegura que todo lo que hoy comparte es fruto de muchos años de esfuerzo y trabajo.

“Cuando leo que a alguien le indigna que yo muestre una ‘vida perfecta’ en redes, siempre me pregunto a cuál vida se referirá. Porque claramente esa persona no me sigue desde hace suficiente tiempo para saber que gracias a Dios todo lo que hoy disfruto y puedo compartir es porque lo he construido”, escribió.

La chef también recordó que el crecimiento de su negocio no fue algo que sucediera de la noche a la mañana, ya que durante muchos años tuvo que enfrentar sacrificios, pruebas y momentos difíciles antes de ver resultados.

“Durante muchos años no lo fue (la vida perfecta) y hubo mucho sacrificio. Mucha prueba y resistencia y sigue teniendo retos diferentes de todo tipo”, comentó.

La chef Sophia Rodríguez asegura que ella no tiene una vida perfecta como sus seguidores creen al ver sus publicaciones. (redes/Instagram)

Lo duro de manera privada

En su mensaje también se refirió a su vida familiar, tema que también suele mostrar en sus redes sociales.

Sophia aseguró que su familia es fruto de decisiones que ha tomado con mucha intención.

“Elegí un buen esposo y mi hija crece rodeada de amor y seguridad. Crece en un hogar de mucha paz”, expresó.

Rodríguez también destacó que la estabilidad económica que hoy tiene no llegó sola, pues afirmó que todo ha sido producto de trabajar duro, invertir y cuidar cada decisión que toma junto a su familia.

Eso sí, también dejó claro que, aunque comparte muchos momentos de su vida, hay situaciones difíciles que prefiere manejar de manera privada.

“La realidad es que las que son más difíciles yo las abordo en privado, con terapia, con mi círculo y con oración. Es como me gusta sobrellevarlo, por prudencia y por mi tranquilidad”, añadió.

Juliana la hija de la chef Sophia Rodríguez tiene su niñera en casa. (redes/Instagram)

Finalmente, escribió que su intención al compartir contenido en redes sociales es inspirar a otras personas y demostrar que las cosas bonitas también se pueden construir con esfuerzo y constancia.

“Ojalá que este sea siempre un espacio que les inspire que todo eso bonito se puede construir y también que nos toca cuidarlo cuando llega”, concluyó.