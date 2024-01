Chef Sophia Rodríguez estalló en llanto al ver que pudo cumplir uno de sus sueños

Sophia Rodríguez, está contenta porque inició el año con el pie derecho. (Instagram)

La conocida y carismática chef Sophia Rodríguez inició el año llena de lágrimas de felicidad al ver que pudo cumplir una de sus metas.

La macha, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un video donde se ve con su bebita corriendo, mientras su esposo la graba.

En el video, la ojiverde escribió: “Han pasado más de 15 meses desde que pude correr por última vez. Soy operada de un tumor cerebral y como secuela de eso quedé con un dolor de cabeza unilateral en racimo esporádico que me afecta desde el 2017, aunque la cirugía un año antes fue exitosa.

“Tantas pruebas, resonancias, medicamentos y ninguno daba con la raíz del problema y menos con la solución. Estuve un poco más estabilizada y pude dar mis últimos trotes, aguantando las crisis, pero al quedar embarazada todo empeoró”, redactó Rodríguez.

La chef contó que volver a correr siempre ha estado entre sus metas y que por eso rezó mucho por poder volver a hacerlo.

Sophia fue abierta con su comunidad y confesó que los 9 meses de embarazo sufrió mucho, ya que tenía fuertes dolores de cabeza.

“Cuarenta episodios o más por día y muchas inyecciones a la vena para tratar de aliviarlo. Mi tumor fue hormonal y con la fiesta de hormonas del embarazo todo fue un caos, no dormía, no descansaba y caminar 100 metros ya era demasiado esfuerzo”, detalló.

El parto no fue natural ya que no era viable por el esfuerzo que implicaría para la cabeza de la influencer.

Esta famosa joven le hizo caso a su neurólogo en probar otro medicamento y hoy se lo agradece, ya que el día menos esperado, logró lo que siempre quiso.

“Para mi sorpresa no hubo dolor ni un segundo. Lloré de felicidad porque ha sido un proceso demasiado frustrante y largo, llegué a pensar que nunca podría volver a tener una vida normal y hacer el deporte que tanto disfruto, pero Dios me dice bien clarito que me escucha, que las oraciones tienen un poder enorme y que a través de la ciencia y la sabiduría de mi médico, el alivio llegaría”, comentó.

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez celebra un cumpleaños soñado

Ante este milagro, la chef aprovechó para dejarle un mensaje motivacional y esperanzador a sus seguidores, a quienes les dijo que no había que perder la fe nunca, porque de alguna manera Dios está actuando de formas que no vemos.