Chef Sophia Rodríguez se prepara para el primer añito de su hija Juli y contó algunos detalles del festejo

La chef y presentadora Sophia Rodríguez anda vuelta loca, pero de amor, porque su hija Juliana cumplirá muy pronto su primer añito y ya tiene casi todo listo para su fiesta de cumpleaños.

La bebé nació el 1° de agosto de 2023; sin embargo, la pachanga se la harán el próximo viernes 2 de agosto aprovechando que es feriado y que la mayoría de la familia podrá acompañarlos.

La conductora de ¡Qué buena tarde! contó que la fiesta se la harán, obviamente, en el salón de su restaurante, ubicado en Curridabat, y que además, algo que la tiene muy feliz, es que su hermana viajará desde España para acompañarlos.

La temática de la fiesta será de “El mercadito de Juli” y cada uno de los invitados tendrán que ir disfrazados de algún alimento para hacerlo más divertido.

Juli, hija de la chef Sophia Rodríguez, ya está practicando para su cumpleaños.

En el caso de la bebé contó que le mandó a traer al extranjero un montón de figuras de comidas y alimentos que más le gustan a ella para pegárselos en un vestido que le consiguió, dado que no encontró a alguien que le hiciera un traje como tal.

La chef, por su parte, se mandó a traer un disfraz de galleta de la fortuna y otro de un rollo de canela para ver cuál de los dos le queda mejor. Su esposo Ricardo Zoch, al parecer, irá vestido de cereal por ser su comida favorita de siempre.

Juliana, hija de la chef Sophia Rodríguez, es amante de la comida.

Lo que si no faltará en el festejo es la buena comida y solo servirán alimentos saludables.

Juli se ha ganado el cariño de las seguidoras de su mamá, justamente, por ser una comelona y disfrutar con gusto cada alimento que le dan, principalmente, en el desayuno.

“Yo desde el principio he tratado de estimularla para que tenga una alimentación muy balanceada, que ella coma de todo, todos los vegetales, todas las frutas, todos los sabores que los experimente, y por eso no quería el típico (menú) que los niños coman papas fritas o pizza o cosas así, porque no es la alimentación que refleja Juli. Entonces, yo quería que en la fiesta hubiera mucha variedad, mucha frescura y que cada quien agarre lo que quiera de ensalda, habrá una barra de tortillas, de taquitos, de gallitos y de cosas dulces”, contó.

La chef Sophia Rodríguez se la pasa compartiendo en sus redes sociales lo rico que come su hija.

La pequeña Juli ya aprendió cómo apagar la velita y, además, a aplaudir y emocionarse cuando le cantan cumpleaños, así que de seguro disfrutará mucho su fiesta, así como los 25 niños que invitaron a su fiestón.