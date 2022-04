Cheko demuestra que los sueños se cumplen aunque pasen los años

Cheko decidió hace tres años dedicarse de lleno a la música, luego de ser por muchos años abogado. Cortesía

Alonso José Pacheco Delgado, conocido artísticamente como Cheko, es un cantautor costarricense criado en Turrialba y Siquirres y que su carrera musical ha trascendido más afuera de nuestras fronteras que aquí en Tiquicia.

Aunque componer y cantar siempre fue lo suyo desde niño, primero hizo carrera como abogado y se dedicó a otros negocios para, con su propio bolsillo, costearse su sueño.

En setiembre del 2020 Cheko lanzó su primera canción llamada Átomos, pero por la pandemia no pudo hacerle un video.

El tico, que vive en Estados Unidos, estrenó este mes su segundo tema llamado ADN y se vino de una para Tiquicia para sacarse la espinita del video.

Conozca un poco más de este artista nacional, quien además es hermano de la diseñadora de vestidos de novia, Priscilla Delgado.

Por cierto, su nombre artístico nació del apodo que tiene desde niño por su apellido Pacheco.

- ¿Qué lo llevó a la música?

Hace veinte años yo era de la época del rock, que era cuando más sonaban El Parque y esos grupos, y por cosas de la vida me mandaron de intercambio a San Diego, California, Estados Unidos (en 1997) y mi papá, la familia donde me fui a vivir, tenía un estudio de producción, ellos eran judíos, entonces, ahí empecé a experimentar mis primeras canciones. Él me dio clases de piano, con él compré mi primera guitarra y mi primera grabación que fue un cover de la canción de El Parque, Hombre azul.

A los 17 años perdí a mi mejor amiga por cáncer y eso me inspiró a grabar mi primera canción que se llama Revivir, esa fue la que me dio a conocer aquí en el país, pero como era tan difícil el medio para ese entonces, me dediqué a estudiar y a hacer otras cosas.

- ¿A qué se dedicó todo este tiempo atrás?

Me dediqué a sacar la carrera de Derecho, siguiendo la tradición familiar, porque mis padres, ambos, son abogados, y a otros negocios como inversiones. Eso sí, siempre me prometí que volvería a la música cuando tuviera mi capital.

Aquí junto a su productor musical Rafa Vergara en el estudio de grabación en Miami. Cortesía

- ¿Hace cuánto retomó ese gran sueño de ser cantante?

Hace tres años decidí volver a la música y me fui a Colombia, allá tuve la suerte de que me recibiera parte del equipo musical de la serie La reina del flow, David Botero, que es una de las voces de La reina del flow y David Zuluaga, que es productor y, bueno, cuando me di cuenta ya estaba trabajando con lo más top de Colombia, grababa en Salvaje Music, que es donde graban Jessie Uribe y otro poco de productores. Ahí grabé una nueva versión de Revivir y otra que se llama Eres y ese fue como mi regreso a la música.

¿Pero entonces está viviendo en Colombia o Estados Unidos?

Ellos (colombianos) como que me endosaron con Estados Unidos porque tocamos techo en Colombia y me fui a Miami, donde me presentaron a los actuales productores míos, que es el español Rafa Vergara, el mismo de Sebastián Yatra, Juanes, Paulina Rubio. A él le encantó mi voz, mis letras y decidimos trabajar juntos.

Allá en Estados Unidos canto en algunos clubes en las noches y los fines de semana y de día trabajo como Uber, porque allá no puedo litigar como abogado y ahí la estoy pulseando todos los días.

- ¿De qué trata ADN?

ADN nace de la misma pasión que tengo con la música y hacia el amor universal, porque es la secuela de Átomos, entonces, donde termina Átomos inicia ADN. Esta primera canción habla del amor profundo y ADN va más hacia la parte física, pasarla rico con esa persona que amas, pero sí va más allá de lo sensual, porque mis letras nunca hablan sobre eso.

En noviembre estuvo como invitado en la entrega de premios Latin Grammy 2021. Cortesía

- ¿Qué tiene planeado para el video que vino a grabar?

Estamos grabando el video en una playa privada y vamos a tener una cama donde van a pasar muchas cosas para el video, pero nada sexual.

Las modelos que participarán las está definiendo mi hermana Priscilla con el director del video, que es Brian Cálar, de Buena Calle.

Será un video muy alegre, muy fiestero y la idea es que la gente me vea y me conozca, que vean imágenes de mi Costa Rica, porque después de acá voy para Telemundo y Univision a estrenar el video allá.

- Estuvo de invitado en los pasados premios Grammy Latino, ¿qué tal la experiencia?

¡Fue increíble! Honestamente fue como vivir un sueño. Yo siempre digo que los sueños hay que tomarlos en serio y eso siempre se lo digo a los colegas. Eso fue como sentir un sueño de niño hecho realidad. Allí conocí a Juan Manuel Caipo, de la distribuidora musical número uno del mundo que se llama Onerpm, le encantó mi música y me acaban de firmar para ocho lanzamientos, soy el primer artista tico que ellos firman.

Más personal Amante de los perros Prepara fundación Nació el 19 de abril de 1980 y luego de sacar el colegio se fue a vivir un tiempo a Argentina, Chile y Uruguay, pero luego su familia le insistió que tenía que sacar una carrera universitaria y se regresó para estudiar Derecho.

Actualmente, está soltero. Se declara amante de la naturaleza, de las mascotas, en especial de los perros, y le encanta hacer dinero por eso también se dedica a invertir en empresas o proyectos nuevos. Cuando viene al país se la pasa en Siquirres, donde su mamá tiene un bufete. Está creando una fundación llamada Pura Vida Entertainment Group para ayudar a otros cantante nacionales que necesiten asesoría legal y musical para iniciar su carrera. Además, está componiendo para algunos artistas ticos.