– Desde pequeño siempre he hecho deporte, es lo que más me gusta hacer en la vida, y al organizador de Guerreros (Jat Azofeifa) yo ya lo conocía por Batalla de Talentos (BDT) porque yo fui hacer casting para ese programa. Entonces, él me llamó y me dijo que iban hacer Guerreros y me preguntó si estaba interesado. A mí me gustó bastante la idea.