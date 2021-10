Chicas Teja han sido una sensación

Viviana Córdoba, vecina de Hatillo, fue una que debutó en el modelaje gracias a La Teja. Todo un mujerón. Archivo Viviana Córdoba, vecina de Hatillo, fue una que debutó en el modelaje gracias a La Teja. Todo un mujerón. Archivo (Marvin Caravaca)

Las famosas Chicas Teja siempre han sido una sensación desde que salió el periódico hace 15 años, gracias a la modelo + Hot o la Grandototota.

Las primeras modelos de La Teja llegaron a recorrer el país entero ganándose el cariño de la gente, por medio de pasarelas, topes o el famoso calendario en el que participan solo las mejores.

Modelos como Shir Barrios, Ruth Chavarría, Pamela Cusi, Jenny Ramírez, Viviana Córdoba, Marcela Negrini, Elena Thames, Alexandra Núñez, Jennifer Vargas, Guiselle López o Keylin Castro, son solo algunas de las bellas que engalanaron nuestras contraportadas o nuestros calendarios.

Guiselle López fue una de las primeras Hot en salir en el impreso en el 2006. Archivo Guiselle López fue una de las primeras Hot en salir en el impreso en el 2006. Archivo

Muchas de ellas además de hacerse un nombre dentro de la farándula nacional también vieron sus vidas surgir gracias a las breteadas que se pegaron representando a este periódico en cientos de actividades.

Melissa Alvarado, por ejemplo, contó que para ella fue una época muy hermosa porque gracias estos eventos se pudo pagar la universidad y hoy es una odontóloga.

“A mí me favoreció con muchos eventos porque me sirvió para darme a conocer aún más, por lo que me salieron más trabajos con otras marcas. Recuerdo cuando nos fuimos a Condovac para hacer el calendario, con unos vestidos de baño que nos habían dado superlindos, nos maquillaban y nos peinaban, o sea, nos chineaban mucho”, mencionó la guapa, quien ahora es madre y está dedicada a su clínica.

La bella coronadeña Melissa Alvarado salió en el calendario La Teja 2014 y también en varias ocasiones en la contraportada. Archivo La bella coronadeña Melissa Alvarado salió en el calendario La Teja 2014 y también en varias ocasiones en la contraportada. Archivo (Danilo Lugo)

La guapa Jennifer Vargas es otra que jamás olvidará la época en que andaba el traje negro ajustado y con el logo de La Teja en los diferentes eventos populares o cuando llegaba al estudio a hacerse fotos bien sensuales para salir en la última página.

“Fue un tiempo muy bonito, nos chineaban mucho. Las sesiones de fotos eran espectaculares, luego vernos en el periódico o cuando me llamaron para salir en el calendario fueron momentos muy bonitos. Una vez fui a una de las pasarelas y era increíble ver el montón de gente que llegaba a vernos”, recordó la curvilínea, quien se prepara para dar a luz a su primera hija dentro de dos meses.

La hermosísima Jennifer Vargas dice que jamás olvidará las sesiones de fotos en las que participaba para salir en La Teja. Archivo La hermosísima Jennifer Vargas dice que jamás olvidará las sesiones de fotos en las que participaba para salir en La Teja. Archivo (Danilo Lugo)

Siempre sobresalían

Eso sí, no cualquiera podía ser una Chica Teja y eso lo tenía muy claro Eduardo Villalobos, animador y encargado del staff de modelos, quien se encargaba de seleccionarlas junto con el equipo de producción del periódico.

Don Edu, como le dicen de cariño las curvilíneas, recordó que desde el 2008, cuando él se encargaba de llevarlas a los eventos, siempre se elegían a las más simpáticas o a las que tenían un espíritu teja, más allá de sus curvas, pues ellas tenían la responsabilidad de reflejar la esencia del medio.

Keylin Castro era otra de las modelos cotizadas de aquella época, que también engalanó nuestras páginas desde sus inicios. Archivo Keylin Castro era otra de las modelos cotizadas de aquella época, que también engalanó nuestras páginas desde sus inicios. Archivo

“Con las giras íbamos a un montón de lados, a tiendas de electrodomésticos, supermercados, ferias del agricultor, con los taxistas. La gente hacía fila para que las chicas firmaran el calendario y cuando había pasarelas no cabía la gente”, recordó.

Las modelos se volvieron tan populares que no podían faltar en programas como Sábado Feliz, los toros de fin de año en Zapote o los topes de Palmares y San José. Todo el mundo debía voltear a verlas.

Eduardo Villalobos era quien animaba los eventos de las chicas a quienes considera como sus hijas por eso las cuidaba mucho. Fotos: Edo Villalobos Eduardo Villalobos era quien animaba los eventos de las chicas a quienes considera como sus hijas por eso las cuidaba mucho. Fotos: Edo Villalobos

Sus fotos en la + Hot han servido para decorar muchas paredes de talleres mecánicos, celdas, carnicerías o los cuartos de sus admiradores.

Las modelos de La Teja siempre llamaban la atención donde estuvieran por su gran belleza. Fotos: Edo Villalobos Las modelos de La Teja siempre llamaban la atención donde estuvieran por su gran belleza. Fotos: Edo Villalobos

Buenos tiempos aquellos

El equipo de modelos de La Teja llegó a ganarse tanto el cariño del pueblo que hasta a la Copa Chinamo, el programa de Teletica, fueron invitadas en varias ocasiones.

Una que recuerda con mucho cariño aquellas mejengas es la escultural Viviana Córdoba, vecina de Hatillo, y quien le metió más de un gol a un lector o televidente.

La Chicas Teja siempre andaba bien identificadas. Fotos: Edo Villalobos La Chicas Teja siempre andaba bien identificadas. Fotos: Edo Villalobos

“Éramos un equipo muy bonito, con algunas todavía tengo comunicación, pero mi mejor experiencia representando el periódico fue Copa Chinamo, hasta hicimos el gol más rápido en seis segundos, en algún momento fuimos campeonas y siempre estuvimos entre las finalistas. Los entrenamientos eran muy bonitos”, mencionó la guapa.

Ruth Chavarría también contó que para ella el ser elegida como parte del staff fue todo un honor y hasta le cambió la vida, pues aún sigue trabajando en eventos gracias al nombre que se hizo siendo modelo La Teja.

Ruth Chavarría y Viviana Córdoba eran las que entregaban los premios cuando se hizo la promoción El mensajero más Teja, en el 2016. Archivo Ruth Chavarría y Viviana Córdoba eran las que entregaban los premios cuando se hizo la promoción El mensajero más Teja, en el 2016. Archivo (Diana Mendez.)

“Era una época muy bonita, la empresa nos daba un gran trato, uno iba muy feliz a trabajar a los eventos, porque nos chineaban mucho. Nunca hubo nadie que nos faltara el respeto o que quisiera sobrepasarse con nosotras, más bien era muy divertido ir al tope y que la gente nos admirara. Fueron tiempos muy hermosos”, dijo.

Estamos seguros que gracias a todas estas bellezas muchos han pasado días puras tejas y mantienen viva la costumbre de buscar la última página del periódico para refrescar su vista con tanta guapura.