Choché Romano aclara que no está peleado con Keyla Sánchez y que prefiere darle su espacio

Cuando se estrenó ¡Qué buena tarde! en el 2017 los presentadores eran Choché Romano, Keyla Sánchez y Yiyo Alfaro, ahora Choché solo va cuando lo invitan. Archivo (GRACIELA SOLIS)

Desde antes de que la presentadora Keyla Sánchez tuviera su accidente de tránsito, ya se rumoraba que había un distanciamiento entre ella y sus grandes amigos Yiyo Alfaro y Choché Romano.

Los superamigos dejaron de visitarse y de salir juntos luego de que aparentemente Keyla le rompiera el corazón a Yiyo, tras andar con él a principios de año y luego decidiera dejarlo para volver a los brazos de su gran amor Carlos Hernández.

Cuando la conductora de “¡Qué buena tarde!” chocó muchos de sus seguidores empezaron a notar más el distanciamiento entre ellos porque ni Yiyo ni Choché la han ido a visitar después de su operación.

Los seguidores del presentador y humorista no dudaron en preguntarle por qué estaba tan alejado de su amiga Keyla. Instagram

Este domingo Choché puso una cajita de preguntas en su Instagram y escribió que respondería todo lo que quisieran saber y no faltó algún Chepito que le preguntara ¿qué pasó con Keyla y que si se habían peleado?

Aunque el colochudo escribió que él no tiene motivos para pelearse con ella, con su respuesta confirmó que sí están distanciados.

“Creo que (ella) está en el momento más valioso de su vida, de reconstrucción en muchos aspectos y tomando decisiones. En mi casa solo oramos por ella y que todo a su alrededor esté de la mejor manera para Key y los suyos (...). Pero todos en algún momento necesitamos espacios para nosotros mismos y esos espacios son deliciosos. Aquí la esperamos Ash (esposa de Choché), Leah (su bebé) y yo”, respondió.

Estos días Choché le hizo las vacaciones a Yiyo en el programa y llegaba a presentar así por lo que algunos seguidores lo criticaron. Instagram

En ese juego de preguntas también le preguntaron por qué no se viste mejor cuando sale en televisión y Choché respondió que a él la ropa no lo define y que no lo hace mejor o peor persona y agregó: “mucho menos tus capacidades dependen del estuche”.