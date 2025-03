Choché Romano está con el corazón hecho un puño

Choché Romano confesó que no esperaba ese momento. (Instagram)

Bernardo Romano, más conocido como Choché Romano, abrió su corazón para confesar que tiene el corazón dolido, pues en su hogar vive una situación para la que no estaba preparado.

“Quiero contarles mi melancolía de papá. Llegó un momento para el que yo simplemente no estaba preparado”, inició contando en su cuenta de Instagram.

Romano detalló que su hija, Leah, lleva tres noches durmiendo en su cama.

“Hace tres noches yo no sabía que iba a ser la última vez que dormía pegada a mi cuello”, dijo.

El querido locutor comentó que su pequeña le expresó a Ashley García (esposa) que necesitaba más espacio, mientras que a Romano le expresó que le generaba calor para dormir.

Choché expresó que los pequeños son sabios y saben cuándo es el momento correcto. (Cortesía)

“Ella agarró su cobija, el peluche, el chupón y se fue a dormir a su cama como si nada.

Yo no soy especialista en crianza ni me interesa serlo, pero quiero contarles que a nosotros nos dijeron muchas veces que era mejor que no durmiera con nosotros. Se los juro que lo intentamos dos veces, pero yo solo veía el monitor de la cámara de bebé y la veía llorar. Me imaginaba ser ella y cuando me la traje al cuarto la envolví conmigo, y nunca más salió de ahí, hasta hace tres noches”, relató.

El expresentador de Vm Latino, comentó que lo que contaba no era un consejo, sino una anécdota.

“Se me salieron las lágrimas cuando estaba con Ash en la cena, de ver lo rápido que ha sido su crecimiento y que hoy en la noche me dijo: ‘Papi, lávame los dientes, oramos, me das un beso y te vas a dormir a tu cama, porque en la mía no cabes’. No me arrepiento ni un minuto, he disfrutado cada día de su existencia, respiro por esa nariz, estamos conectados del corazón, pero me di cuenta de que ellos son tan sabios maestros que nos dirán siempre en el momento que estén listos para avanzar”, concluyó.

Bernardo comentó que la decisión de su pequeña, su espalda se lo agradecía, pero su corazón sí la extrañaba al lado.