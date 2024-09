Choché Romano habló del video íntimo que por poco se pasea en su carrera en la tele

Choché Romano recordó la vez que un video sexual suyo se quiso pasear en su carrera en tele. (Captura)

Choché Romano habló el miércoles de un video sexual suyo que se filtró hace añales y que se quiso pasear en su carrera televisiva, cuando recién comenzaba en el medio.

El actor y humorista vivió ese controversial momento en setiembre del 2011, hace 13 años, cuando daba sus primeros pasos en la tele en VM Latino, el canal de la música.

Romano llevaba tres años en el canal donde breteó al lado de Yiyo Alfaro y en medio del furor que eran ellos en aquel momento, creció la polémica.

Sobre aquel momento habló el también empresario este miércoles en el programa de VM Latino, En la cama con…, donde participó como invitado.

“Tenía 16 años. Estaba hablando con una chica por Skype (aplicación de videollamadas de moda en esos tiempos). Empezamos en los toqueteos en la videollamada y me estaban grabando a lo externo”, afirmó Choché.

El video se publicó cuando él era bastante conocido en el país, pues ya trabajaba en tele, de ahí el burumbún que se armó con la prensa y que él frenó en seco afrontando la situación.

“Me acuerdo que cuando eso se publicó yo trabajaba en televisión, en aquel momento Intrusos de la farándula (desaparecido programa de Repretel), llegó con el micrófono a decir: ‘¿y es cierto que usted tiene un video masturbándose?’. Y yo les dije que sí y se acabó la polémica.

Choché Romano y Yiyo Alfaro fueron la sensación de VM Latino hace casi 18 años. (Mayela_Lopez)

“Fui yo (el del video), me grabaron, la calentura, yo estaba soltero, ella también. Si uno (no enfrenta eso) la gente se le tira encima, se le tira encima y se le tira encima, y te come, y este medio te come”, afirmó Romano.

Curiosamente, el programa en el que estuvo la exfigura de canal 7 es conducido por Melania Villalta, quien hace poco vivió la polémica de la filtración de un video sexual de su novio, Jeikel Venegas.

Mela evitó entrar en detalles sobre el tema, pero aprovechó el comentario de Romano para decir que cuando el jugador del Cartaginés enfrentó ese escándalo, su mayor sufrimiento fue que todas las miradas apuntaban a ella como responsable.