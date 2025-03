Choché Romano les mandó un valioso mensaje a dos creadores de contenido que serán papás

Choché Romano se vio obligado a salir corriendo esta madrugada de su casa por una situación que pasó con su esposa, Ashley García, a tres días de dar a luz a Olivia, la segunda hija del matrimonio. (Instagram/Instagram)

Choché Romano compartió un valioso consejo con dos creadores de contenido que están por convertirse en padres, ofreciendo su experiencia en este nuevo capítulo de sus vidas.

Por medio de su cuenta de Instagram, el humorista compartió una foto a las 3:49 de la mañana chineando a su segunda hija Olivia Romano García, quien nació el pasado 19 de marzo.

“Greivin Morgan, Daniem (Daniel Mora), papis, solo tengo algo que decirles. Duerman ahorita que pueden”, escribió al lado de un emoji riendo.

Romano le mandó un consejo a los hombres que serán pronto papás. captura (choché romano /choché romano)

Choché Romano tuvo que salir corriendo de su casa.

El querido locutor también contó que la ha visto fea; especialmente, porque él y su esposa, Ashley García, pensaron que tenían extractor de leche, pero no era así.

“Para todos mis buenos compas que van a ser papás o que son papás primerizos, no confíen si su esposa les dice sí lo tenemos. Le pregunté a Ash como diez veces, estuvimos en una tienda, hablamos con especialistas y ella me decía que si teníamos extractor, y recolector. Con su seguridad me dijo que sí, y son las 4:20 de la mañana, y en este momento voy saliendo a la farmacia porque ahí está la mujer con los pechos hechos dos piedras y antes de que le dé una mastitis hay que salir volado a conseguir uno”, dijo Romano.

El presentador le recomendó a la gente que antes de andar corriendo mejor compre el extractor.