Choché Romano se iba a operar para reducirse el estómago, pero tuvo este inconveniente

Choché Romano es uno de los integrantes de La Base Podcast. Silvia Núñez

El presentador Bernardo José “Choche” Romano siempre ha batallado con el sobrepeso, por lo que tomó la decisión de someterse a una cirugía para reducirse el estómago, pero un inconveniente hizo que sus planes cambiaran de momento.

Según contó el también humorista, en estos días se iba a realizar una manga gástrica y a su vez aprovecharía la cirugía para que le quitaran tres hernias umbilicales que además tiene.

Sin embargo, luego de analizarlo mucho e informarse más sobre este tipo de operación en la que le extraen parte del estómago, decidió que lo mejor era intentarlo primero con otro tipo de tratamientos.

“Vamos a bajar un poquito de peso. Ya no me voy a hacer la manga. Estuve informándome demasiado y creo que me incliné al no”, expresó.

Choché nos contó que la próxima semana tiene una cita con un médico especialista en desórdenes metabólicos y alimentación consciente para ver si logra bajar de peso sin necesidad de pasar por el quirófano.

Choché Romano y Rigoberto Alfaro "Gallina" fueron juntos al pasado festival Picnic.

Según agregó, este será como su último empujón antes de decidirse por la reducción del estómago.

En la cirugía de manga gástrica el doctor extrae parte del estómago y construye una especie de tubo con lo que queda y al reducir su tamaño bajan la cantidad de hormonas que son las encargadas de generar el apetito y la insulina.

Desde hace varios días el integrante de la Base Podcast tomó la decisión de salir a caminar unos minutos por los alrededores de su casa y además, también se metió en clases de patinaje en La Sabana para hacer algo de ejercicio.

Choché Romano se motiva solo para seguir con su objetivo de bajar de peso

De hecho, en sus redes subió un video para motivarse y decirle a sus seguidores que no hay que rendirse cuando se tiene un objetivo y mucho menos preocuparse por las críticas.

“En esta primera parte yo sé que ya muchas cosas pasan por tu cabeza, porque la báscula, la ropa, inclusive los comentarios no son los que desearías en este punto, pero un día más, lo estamos haciendo. Estamos tomando acción y desarrollando el plan para llegar al objetivo”.

“Sé que por tu cabeza ya pasó el pensamiento de rendirte, de no levantarte hoy, el qué cansado, inclusive saber que las personas te van a decir: ‘otra vez’, ‘otra vez lo estás intentando’, ‘otra vez lo vas a hacer’, este mensaje es para decirte que las veces que sean necesarias, este mensaje es para mí, pero si necesitaba escucharlo el día de hoy te lo regalo porque sé que a los dos nos va a funcionar”, expresó en el reel que compartió este lunes.

Choché Romano estuvo así de delgado tiempo atrás, pero dice sufrir de ansiedad alimenticia desde que dejó las drogas y productor del estrés.

Tiempo atrás el también colaborador de ¡Qué buena tarde! estuvo bastante delgado, pero según ha dicho, la ansiedad ha hecho que se refugie en la comida y aumente de peso. De hecho, su salud se ha visto muy afectada por ello.

“La presión la tengo alta, los triglicéridos aumentaron, dos veces he tenido arritmias cardiacas por el peso, dolor de articulaciones, entre otras cosas”, contó en abril del año pasado en una de sus historias de Instagram.