Choché Romano se siente ilusionado con la Liga del Machillo Ramírez y esto dijo tras el clásico

Choché Romano es superliguista y dice sentirse ilusiionado con la dirigencia de Oscar Ramírez.

Choché Romano dice sentirse muy ilusionado con la Liga del Óscar “Machillo” Ramírez luego de ver el clásico de este domingo y la remontada de los rojinegros.

El humorista hizo un video en sus redes para contar que los planteamientos del nuevo timonel de Liga Deportiva Alajuelense, el equipo de sus amores, es para él “una diminuta luz al final del túnel”.

El primer juego entre manudos y saprissistas quedó al final empatado a 3 luego de que el Deportivo Saprissa terminara el primer tiempo con 2 goles a favor.

Choché Romano dice sentirse feliz con el equipo que está formando Oscar Ramírez y el resultado del clásico.

En su desahogo también le tiró al exentrenador alajuelense Alexandre Guimaraes.

“Salir del Saprissa con ese empate es un gane al corazón. ¿Por qué al corazón? Yo no sé cuánto tiempo tenía yo de no ver a la Liga remontar un partido. Cuando íbamos 2 a 0 yo le dije a mi esposa: ‘no sé qué hacer’, literalmente. No sabía si dejar de verlo, si apagar el tele y no ver a la Liga remontar un marcador de esa forma, con el equipo que dejó Guimaraes, que el Machillo ha hecho magia, ver al equipo con sangre, con ganas, después de un mediotiempo. No sé qué le habría dicho el Macho en los camerinos, pero gracias porque esto es un aliciente al corazón. Qué falta le hacía sangre, huevos, ganas y que no fuera solo por sacarle la plata del salario a la Liga", mencionó en su video.

Choché Romano dice sentir esperanza con la Liga del Machillo Ramírez

Choché dice estar consciente que aún su equipo no ha ganado nada, pero que ese resultado lo hace sentir una “chispa de esperanza”.

“Yo me siento feliz, contengo y emocionado. Un partidazo, un gran partido de parte de los dos”, agregó.