Choché Romano tuvo que salir corriendo por lo que le pasó a su esposa a tres días de dar a luz

Choché Romano y Ashley García el miércoles horas antes de conocer a Olivia, la segunda hija del matrimonio. Fotografía: Instagram Choché Romano. (Instagram/Instagram)

Choché Romano se vio obligado a salir corriendo esta madrugada de su casa por una situación que pasó con su esposa, Ashley García, a tres días de dar a luz a Olivia, la segunda hija del matrimonio.

El actor, comediante y presentador de tele, aprovechó la eventualidad que lo sacó de la cama este sábado a las 4:20 de la mañana para aconsejar a los futuros papás y evitar que a ellos les pase lo mismo.

Romano relató en una historia de Instagram que aunque le preguntó a Ash hace días y más de 10 veces si tenían todo para Olivia, algo muy importante les hizo falta y fue hasta en las últimas horas que se dieron cuenta.

Esto le pasó a Choché Romano con su esposa

“Este es un consejo que no me están pidiendo. Para todos mis buenos compadres que van a ser papás, en estas épocas, los que son papás primerizos: no confíen si su esposa les dice sí lo tenemos.

“Le pregunté a Ash como 10 veces y me decía que sí teníamos extractor y recolector (de leche) y yo: ‘amor, ¿está segura?’. Cuatro de la mañana en este momento saliendo hasta la farmacia porque ahí está la mujer con las dos bubis echas piedras y antes de que le dé una mastitis hay que salir corriendo a conseguir eso”, contó el colocho.

Choché le pidió a los hombres futuros papás que se dejen llevar por el instinto paternal y compren todo o verifiquen tener todo, para que no le pasen las de él.

Choché Romano registró todo lo que implicó el no tener algo muy importante para Olivia, su segunda bebé. Fotografía: Instagram Choché Romano. (Instagram/Instagram)

Sobre ese tema Choché publicó varias cosas en sus redes, pues además de la salida de madrugada registró cuando llegó y a las 4:51 estaba lavando y esterilizando todo para que su esposa se extrajera la leche.

Olivia nació el miércoles en la tarde y es la segunda hija de la pareja, quien se había estrenado como papás el 19 de noviembre del 2021, fecha en la que nació Leah.

