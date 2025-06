Christian Montero contó lo que le dijo Ignacio Santos al despedirlo de Teletica

Christian Montero habló una vez más de su sonada salida de Teletica, hace casi un mes. Fotografía: Captura pódcast Influencia2. (Captura/Captura)

A casi un mes de su sonada salida de Teletica, Christian Montero contó lo que le dijo Ignacio Santos al despedirlo de Telenoticias.

Junto a Álvaro Sánchez, Montero fue despedido de canal 7 el pasado 23 de mayo luego de compartir en redes una publicación relacionada con el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

LEA MÁS: Álvaro Sánchez y Christian Montero despedidos de Teletica tras bronca con el presidente Rodrigo Chaves

Sobre su salida de la televisora del trencito, Christian volvió a referirse en el episodio más reciente del pódcast “Influencia2”, que presenta la ex-señorita San José, Hillary Sánchez.

El capítulo salió a la luz este viernes por la noche y el periodista sancarleño fue el invitado. Por espacio de 30 minutos el comunicador repasó su carrera y habló de su salida de Teletica.

Montero dijo que Ignacio Santos, al ser su jefe directo, fue el que le comunicó el despido, que se dio tras nueve años de laborar en el noticiero de canal 7.

“Me lo comunicó (el despido) don Ignacio (Santos) que es el que correspondía por el director (de Telenoticias) y cuando uno tiene el contexto de las cosas no faltan palabras”, comentó respecto a la causal de despido.

Hillary Sánchez Cantillo, la última josefina en coronarse Señorita San José, es la presentadora del pódcast Influencia2.Christian Montero habló una vez más de su sonada salida de Teletica, hace casi un mes. Fotografía: Cortesía Hillary Sánchez. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Ignacio Santos aclara quién de Teletica decidió despedir a Álvaro Sánchez y Christian Montero

“En la mañana (del viernes 23 de mayo) me llamaron a una reunión. Estaba don Ignacio y él me dijo que bueno, que le dolía mucho, que era una decisión difícil, pero que tenía que tomarla y yo le dije que (no había) ningún problema. Es lo que es y vamos para adelante. No seré ni el primero ni el último que se queda sin trabajo”, expresó Montero en “Influencia2”.

Dijo que una corazonada que tuvo ese día lo alertó de que sería cesado del canal, a pesar de eso, aceptó que la noticia lo tomó por sorpresa.

“Lógicamente, me tomó por sorpresa y fue muy duro porque fueron nueve años de estar ahí, de hacer una familia. Un vínculo muy bonito con todos los compañeros de la redacción y de otros departamentos, pero cuando ocurrió, siempre con la frente en alto porque no cometí ningún delito, no hice nada. Cometí un error, posiblemente, en hacer una publicación que puede para alguna gente verse fea. Si usted me pregunta hoy, no la hubiera hecho, pero bueno, las piedras del río se van haciendo lisas de tanto rodar y de la fricción y eso le pasa a uno en la vida, uno se equivoca”, adujo.

Christian no sabe si hubo una razón más allá de la conocida para que Teletica lo despidiera y tampoco se desgasta en darle cabeza a eso, mucho menos ahora que está estrenando su nuevo proyecto Portavoz, un sitio web de noticias judiciales y de investigación que lanzó con Álvaro Sánchez.

LEA MÁS: ¿Qué pasará con los sucesos de Telenoticias tras despidos de Álvaro Sánchez y Christian Montero?

“No lo sé (si hubo otra razón), tampoco me mortifico pensando en eso. Ni voy a devolver el tiempo, ni voy a revertir la decisión, ni voy a resolver mi vida averiguando por qué sí y por qué no. Las empresas son empresas y uno es empleado y cuando un empleado no puede seguir, la empresa hace lo que puede hacer (despedirlo)”, refirió.