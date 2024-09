Christian Nodal aclaró furioso de una vez por todas un tema con su hija Inti.

Christian Nodal salió a dar la cara después de recibir numerosos comentarios en redes sociales por un asunto relacionado con su hija Inti, esto luego de que Cazzu compartiera fotografías del cumpleaños de la pequeña.

Algunos internautas y creadores de contenido se han cuestionado por qué Cazzu publicó fotos y videos del lujoso cumpleaños de Inti, mientras que el artista mexicano no compartió ninguna imagen. Sin embargo, se sabe que Christian sí asistió a la fiesta, ya que sus manos se pueden ver en un video subido por la expareja de Nodal.

Esta fue una de las fotografías compartidas por Cazzu en la fiesta de Inti. (Instagram)

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, que mal el otro. Yo soy bien consciente; no hablo por los fans, hablo de medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo”.

“Cómo usan una imagen con mi hija para decir: ‘Ah, no, este cabrón no quiere pagar manutención’, ‘Aah, no, no, que una juez, que el negocio’. Hablan tanta m$@? que yo no tengo estómago para leerlos. Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la energía, se hace un m@#¡ en los comentarios. ¿Por qué voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero; si los demás lo hacen, está bien. Yo no, yo no tengo estómago para eso, simplemente es eso”, fueron parte de las palabras de Nodal.

En el video compartido por Cazzu se pueden ver las manos de Nodal.

Después de esto, el mexicano explicó que lo más importante para él es que su hija pueda ver el álbum familiar y sepa que siempre estará presente en su vida. Aclaró que, viaja muchas horas para verla, y lo va a seguir haciendo y que trabaja para darle lo necesario, como la fiesta más reciente, comida, ropa y un lugar seguro para vivir.