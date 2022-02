Christian Nodal cumplió y desahogó sus penas de amor con los costarricenses

Vestido de pantalón y chaleco negro y una camisa azul oscuro, así salió Christian Nodal al escenario minutos antes de las 10 p.m.. Instagram

Christian Nodal cumplió, tomó, se desahogó y complació a todo su público costarricense.

El concierto del rancherito fue todo un éxito, ya que la Cámara de Ganaderos de San Carlos lució repleta.

El mexicano salió al escenario a eso de las 9:40 p.m. y tras el grito de ¡Costa Rica! empezó a echarse todos sus éxitos y que el público no dejó de cantar de principio a fin.

Contrario a su primera presentación en el país, en el 2019, esta vez no se le notó tan tomado, aunque sí se mandó sus tapis y cantó con el alma destrozada, ya que hace una semana terminó su relación con Belinda, con la que se iba a casar.

El mexicano no paró de cantar por casi dos horas y esta vez no se le veía tan borracho. Instagram

Para empezar se echó “Se me olvidó”, recalcando con una gran sonrisa las frases “y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo”, así como, “ya me siento mejor”.

Una vez que terminó el tema saludó a la gente y le preguntó: “¿cómo la están pasando”, y entre los gritos cantó a capela “Ayayay, me duele tanto”, una señal más que iba a cantar para desahogarse.

Y antes de echarse una de las canciones más esperadas de la noche dijo que a él de pequeño le enseñaron que “la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”, pero que aún así él se vengó y empezó a sonar “No te contaron mal”.

[ Todo apunta a que Christian Nodal ahogará sus penas de amor en San Carlos con whisky y cerveza ]

Sorprendió mucho que en su pedestal tenía una osamenta muy llamativa. Instagram

Regresaron

Este es el primer concierto masivo que se realiza en el país después de dos años de pandemia y fue un verdadero llenazo, al punto que los asistentes tardaron hasta dos horas en medio de presas para llegar hasta la Cámara de Ganaderos.

Varios famositicos estuvieron en primera fila viendo al mexicano, entre ellos, la presentadora Keyla Sánchez, quien estaba al puro frente de la tarima junto a la esposa de Hernán Medford, Ingrid Solís, y el cantante Steven Sibaja.

Fabiola Herra y Rodrigo Marín se mostraron muy felices y enamorados en el concierto. Instagram

La expareja de Keyla, Carlos Hernández también andaba, pero no con su grupito de amigos. Él estaba en otro sector y con otras amigas.

También se dejaron ver más felices y amorosos que nunca la pareja conformada por el doctor Rodrigo Marín y la periodista Fabiola Herra. Ellos también estuvieron a pocos metros del cantante y en un área donde solo estaba parte del “staff” del concierto.

Allí también estaba el empresario artístico Don Stockwell con su novia Alejandra González, quienes de paso son muy amigos del doctorcito.

Keyla Sánchez y sus amigas estuvieron al puro frente de la tarima y llegaron vestidas con botas y sombrero. Instagram

Otros que estuvieron cantante que cante, con birra en mano, fue la presentadora Viviana Calderón y el actor Pablo Rodríguez, quienes andaban con otros amigos.

Hasta el jugador del Cartaginés, Michael Barrantes, se desplazó hasta Platanar de San Carlos para ver al mexicano.

En sus historias Viviana Calderón mostró que Pablo Rodríguez también andaba con ella en el concierto. Instagram

Otra que cantó con mucho sentimiento su nueva pieza “Ya no somos ni seremos” fue Melissa Mora, quien de seguro se sentía igual de identificada con este tema, debido a su reciente separación.

Cierre con brindis

Quizá la canción que más cantaron a todo pulmón fue “Botella tras botella”, que interpretó minutos después de las 10 p.m. y en la que Nodal le recordó a su público que “no dejan de ir a quien aman, para que no tengan que dedicarla (la canción)”.

El mexicano también le rindió un tributo a Vicente Fernández pues cantó “El Rey”, “Acá entre nos” y “Estos celos”.

En medio de su despecho le preguntó al público que quién más estaba “triste por desamor” y luego de los gritos se cantó a todo galillo “Aquí abajo”.

Así de lleno lució el concierto del mexicano. Foto: cortesía David Chacón

Asimismo, brindó por todos los borrachos y recalcó que “todos los borrachos han sido buenas personas” y una vez que le bajó el trago hasta el alma cantó su exitazo “Nace un borracho”.

“Adiós amor”, fue uno de los que eligió para cerrar su presentación y luego de simular que todo se había acabado, regresó luego de los gritos de “otra, otra” para cantar una nueva versión de “Botella tras botella”.

El evento terminó minutos antes de la medianoche y fue tanto el despelote a la salida que muchos abandonaron el lugar casi a las 2 a.m.

La producción del evento se mostró muy agradecida por la respuesta del público y por lo bien que se portaron. Foto: cortesía David Chacón

Nodal regresará el próximo 21 de mayo al país, pero esta vez se presentará en San José, en un lugar por anunciarse.

Este domingo el cantante compartió en sus historias de Instagram, donde tiene más de 8 millones de seguidores, una imagen del volcán Arenal, pues se encuentra hospedado en un lujoso hotel de La Fortuna.