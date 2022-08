Christian Nodal reaparece más enamorado que nunca

A pesar de que han pasado tan solo un par de meses desde que Cazzu y Christian Nodal fueran captados por primera vez juntos en Guatemala, la historia de amor entre los cantantes parece estar más sólida que nunca.

Se filtró esta foto de Christian Nodal junto a Cazzu, una gran artista de hip-hop de Argentina. Foto: El Universal

En junio de este año, cuatro meses después de haber terminado su relación con Belinda, el intérprete de “Botella tras Botella” se dejó ver en compañía de la argentina, paseando de la mano mientras esperaban para tomar un vuelo juntos que los llevaría a Europa. Desde entonces muchas cosas han pasado, ambos le perdieron el miedo a los medios y en los concierto que Nodal dio por Sudamérica no solo estuvo presente la cantante, también presumieron a la prensa lo cariñosos que son, al besarse frente a las cámaras en diferentes ocasiones; aunque nunca confirmaron su noviazgo.

Ahora y en medio de fuertes especulaciones de que la rapera le habría sido infiel al mexicano, parece ser que no solo decidieron desmentir dichas versiones, también habrían hecho oficial su romance con un mensaje que el joven le dedicó a su amada en las redes sociales.

Christian Nodal aparece sin tatuajes en la cara y de inmediato comienzan las teorías

En los últimos días, Cazzu inició una extensa gira para promocionar su material “Nena Trampa” y entre las ciudades que ya visitó ha se encuentra Bariloche, en Argentina; además de presentarse con su show, la guapa artista aprovechó para publicar un par de fotografías en medio de la nieve, mismas que no solo provocaron cientos de piropos de sus fans, también hicieron que su novio reaccionara.

En las imágenes Cazzu aparece con un traje completo en color gris, botas altas del mismo tono y una larga coleta: “¿Y esa reina?” “Sí a todo”, fueron los comentarios que Nodal escribió. Las primeras interacciones desde que se destapó su romance.

Como era de suponer, las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y mientras unos se emocionaron por las palabras del representante del regional mexicano, otros le recordaron que lo mismo le ponía a su exnovia:”¡Que emoción! Cuídala”, “Tienes a la reina, no vayas a salir con tus cosas”, “Ve con todo rey, tienes a la reina”, “Ay me muero, por fin”, “Nodal tu amas a Beli, no te engañes”, “Noda, ¿cómo es posible que les digas lo mismo a todas?”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Pero no solo los usuarios se expresaron, la propia Cazzu respondió a los piropos de su amado al asegurarle que “la reina”, como él la llama, es solo suya.