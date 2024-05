Christian Nodal sorprendió al contar de que casi pierde a Cazzu y su bebita

Christian Nodal vivió un momento que no se le desea a nadie.

Christian Nodal está que no se cambia por nadie con la llegada de su beba Inti, pues en todo sentido le ha cambiado la vida a él y a Cazzu.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, ya que reveló en una entrevista que el parto de su hija fue sumamente complicado, a tal punto, que la vida de ambas estuvieron en peligro.

Así lo reveló él mismo en el programa Noche de Luz, presentado por Luz García, en el cual se refirió al duro momento que vivió y el cual le puso la piel china a más de uno.

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión primero salió el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó… Es el peor sentimiento de mi vida”, detalló.

Nodal estaba presente en la sala de parto y al ver que la vida de ambas estaba en peligro, sintió que su vida se hacía pedazos.

“Yo le suplicaba a Dios por un milagro. Nunca te pido nada, no me hagas esto. Este golpe yo no te lo aguantó”, confesó Nodal.

Christian Nodal, Cazzu y su bebita.

El artista ahora disfruta su paternidad, pues Inti es su adoración. El mexicano también reveló que la idea de ser papá no era algo que estuviera en mente, pero tampoco algo que descartaba.

Según la revista ¡Hola!, el intérprete de “No te contaron mal”, reveló que su faceta como papito es como si estuviera en una película, ya que afirma que él es un secundario y su bebita la verdadera protagonista.