¿Se irá Christian Sandoval de Teletica tras reunirse con Gustavo López?

Christian Sandoval junto a Melissa Alvarado y Fabián Borbón en la cobertura del Mundial de Catar.

Las redes están que arden con una publicación que hicieron en TD Más la tarde de este martes y que muchos interpretan como el anuncio de la salida de Teletica del periodista y estadígrafo, Christian Sandoval.

A Sandoval lo vieron el lunes reunido con el experiodista de Teletica Deportes, Gustavo López Cárcamo, y aunque TD Más primero bromeó con ese encuentro, después hizo la sospechosa publicación que es comidilla en redes.

LEA MÁS: ¿Fue Pablo Guzmán la persona a la que Christian Sandoval se refirió en su programa en radio?

“Nunca pensé que llegara este momento”, posteó TD Más en Facebook e Instagram con una curiosa fotografía de Sandoval a punto de cruzar una puerta, algo así como cantando viajera.

Christian Sandoval y Gustavo López se reunieron el lunes. (Instagram)

Más curioso es todavía ya que los colores de las puertas y paredes de la “escena” que usaron para el montaje fotográfico, son con los colores azul y amarillo, propios de Tigo Sports, canal donde trabaja Tavo López.

Pero la curiosidad no termina ahí, ya que entre las otras cosas que hay en la foto está un recuadro de una luna, aludiendo al simpático episodio en que el Everardo Herrera invitó a Gustavo López a ver la luna juntos.

De la misteriosa publicación no se sabe mucho, ya que ni Sandoval ni TD Más han “dado la cara”; incluso, en una publicación que hicieron en teletica.com al respecto, ninguna de las partes habla, pues tampoco les ha sido posible contactarlos.

La gente es la que tiene el novelón armado en cientos de comentarios que tiene la publicación en sus posteos en Facebook e Instagram.

Christian Sandoval es comidilla en redes por esta publicación de TD Más. (Instagram)

LEA MÁS: Christian Sandoval les pegó color a sus compañeros de La Platea por esta razón

“Tigo Sports no llegará a las finales, pero sí hace fichajes bomba, me recuerdan a alguien, pero no sé”, “lo mejor de Costa Rica cambia de casa”, “eso Tigo ya lo tenía cocinado”, “¡qué lástima que se vaya para Tigo”, son algunos de los comentarios que tiene la publicación en Facebook.

En Instagram el tono de que se va del canal del trencito se mantiene. “Excelente profesional y calidad de programas, muchos éxitos en tu nueva etapa”, “por favor, dígame que esto no es cierto”, y hasta un “te extrañaremos mucho” de la periodista de TD Más, Adriana Hernández, destacan entre las reacciones.

Gustavo López hizo bulla del encuentro con Christian Sandoval en sus redes sociales. (Instagram)

Usted qué dice, ¿se va Sandoval de Teletica o es una trama que están armando desde la televisora de Sabana Oeste?

LEA MÁS: Árbitro pitó penal en importante partido del fútbol nacional usando a Gustavo López como VAR