Christian Sandoval reveló lo que siente cuando alguien lo llama “Botoneta”

Christian Sandoval antes se molestaba por el apodo, ya no.

Aunque a muchos no les gusta que le digan apodos, el periodista Christian Sandoval reveló lo que siente cada vez que alguien lo llama “Botoneta”.

Al conocido comunicador le encaramaron ese sobrenombre desde hace varios años y mientras unos lo usan para insultarlo, hay otros que más bien se lo dicen de cariño, por lo que él, con el tiempo, aprendió a tomarlo de quien venga.

Según Sando, antes sí le molestaba un poco, pero ahora sabe que mucha gente se lo dice en buen plan, entonces dejó de molestarse.

Como suele ocurrir en estos casos, la persona culpable del apodo fue un amigo, que se encargó de que trascendiera por muchos años.

“Botoneta me dicen porque en la primera etapa en Teletica, un compañero, Marcos Segura, me puso M y M (los chocolatitos), porque decía que yo me parecía a la botonetilla roja, pero el productor Mauricio Flores, que es una ‘rata’, decía que ese sonaba muy fino, entonces me puso Botoneta.

“No me siento incómodo, dependiendo del tono en que me lo dicen, hay gente que me saluda en el estadio y todo bien, los compas también me lo dicen, uno sabrá si se lo dicen de buena o de mala manera, pero hasta a mis hijos les dicen las botonetillas”, contó en el programa La Platea de este lunes.

De verdad que Sando tomó la mejor decisión, porque si se le daba por enojarse, más lo iban a usar en su contra, así que mejor se relajó y ahora eso no lo estresa.