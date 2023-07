Christy Marín confesó lo duro que la pasó después de dar a luz

Christy Marín y su familia han sabido cómo atravesar momentos duros. Instagram.

Emma, la bella hija de Christy Marín cumplió este sábado cinco añitos y la experta en protocolo aprovechó la fecha tan especial para hacer algunas confesiones.

Como a toda mamá primeriza, luego de dar a luz, le costó un poco acomodarse, al punto que le dio una fuerte depresión postparto. Esta le impidió disfrutar de los primeros años de su bebé.

“Todo era muy nuevo para comprender la responsabilidad de llevar a esa personita ahí. Luego vinieron esas noches en vela sin saber qué hacer y dudando si lo que hacía estaba bien o mal, después vino la desesperación de querer darle pecho y no poder hacerlo y aún así sonreír para la foto. Después de cinco asesoras de lactancia y dos visitas al hospital, lo logramos.

“Poco a poco fui superando la depresión postparto que duró casi un año, empecé a sentirme más confiada, ya empezamos a salir solas y por fin volví a manejar como ocho meses después. Cuando ya nos sentíamos más confiadas, vino la pandemia y encerradas dos años, me decían que tranquila que todo pasa y yo sentía que nada pasaba, que el tiempo se había detenido, pero ella me fue guiando y casi sin hablar me decía: ‘sí mami, todo pasa y todo va a estar bien’. Entonces empecé a disfrutarla y estar un poco más relajada”, contó.

Ahora se arrepiente de no haber podido disfrutar de esa época, por eso es que ahora aprovecha cada momentito con la pequeña para hacerla sentir amada y que sea una niña feliz.

De hecho, Christy le organizó una fiesta hermosa a su bebé para este domingo, donde sin duda que Emma sentirá el gran amor que le tiene su mamita.