Cientos de ticos buscan sostener en su fe a maquillista Ángel Rafael tras duro anuncio

Ángel Rafael contó que le queda poco de vida y ticos lo llenaron de fe Teletica (Instagram)

El querido maquillista Ángel Rafael González, contó emocionado en la noche de este lunes, que recibió un duro diagnóstico de los médicos del Hospital México, pero los ticos se encargaron de llenarlo de fe.

El exmaquillista de Teletica dijo en sus redes sociales que tras el resultado de la biopsia del tumor cerebral, los médicos le dieron la dura e inesperada noticia de que tiene de nueve meses a un año de vida, por ello se despidió de las redes sociales para tener privacidad en el proceso que va a iniciar.

Pese a lo duro del diagnóstico, miles de ticos se conmovieron y le expresaron su amor y apoyo de una forma muy especial, llenándolo de fe, contando sus testimonios o el de algún familiar.

“Nos dieron el diagnóstico de la biopsia que me hice hace unas semanas y el resultado no es nada alentador: me dieron de 9 meses a un año de vida, eso es científicamente hablando, pero para Dios no hay nada imposible”, dijo en el vídeo.

La publicación tocó a miles de personas que por medio de los comentarios lo motivaron con grandes testimonios de fe.

“A mi padre le quitaron un tumor cerebral, nos dijeron que iba a morir a los 65 años y ahora tiene 101 años, Dios lo sanó, para él nada es imposible”, dice uno.

“Te cuento, a mis tres años me desahuciaron con una enfermedad incurable y con un tumor cerebral inoperable y Dios dio su última palabra y aquí estoy con 46 años”, agregó otro.

Y así varios testimonios más que puden que no pierda la fe ni las ganas de luchar por la vida.

“Estimado Ángel, a mí los médicos me dijeron tres meses de vida cuando nací, hoy tengo 30 años, no pierda la fe”.

“Nosotros oramos por un amigo que lo habían desahuciado y Dios lo sanó del cáncer”,

“No, no te des por vencido, ten fe y fortaleza en Dios. Yo tuve un tumor en el cerebro en dos ocasiones y aquí estoy”,

“Mantén la fe, no es fácil, pasé por eso proceso con mi mamita, le dieron una semana de vida y ya pasaron 15 años y sigue aquí”, fueron unos de los miles de testimonios.

Otros no han experimentado una situación similar tan de cerca, pero le prometieron muchas oraciones para pedir su sanación, no cabe duda de que Costa Rica está apoyando y luchando con el querido maquillista.