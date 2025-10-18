Cierran temporalmente uno de los bares juveniles más famosos de San José

La Concha de la Lora es un lugar muy visitado. Mayela López

Uno de los bares juveniles más famosos y concurridos de San José, La Concha de la Lora, informó por medio de sus redes sociales que cerrará sus puertas temporalmente.

Según la información de la gente del bar, que se ubica en el barrio La California, la medida la tomaron después de una revisión preventiva realizada por el Cuerpo de Bomberos recibieron una serie de recomendaciones para mejorar sus niveles de seguridad.

“En Distrito Carmen (empresa que agrupa distintos centros de entretenimiento) nos tomamos muy en serio el bienestar y la seguridad de todas las personas que viven y disfrutan este espacio, por lo que estaremos realizando algunos ajustes y mejoras durante este fin de semana”, explican en el comunicado que compartieron en sus redes sociales.

Este es el mensaje con el que Distrito Carmen dio a conocer el cierre temporal de La Concha de la Lora. (Inst/Instagram @Unspeakable)

Aunque afirman que será por este fin de semana, más adelante vuelven a mencionar que el cierre será temporal y que volverán cuando haya cumplido con los arreglos.