Cindy Villalta cuenta cómo es la vida con el bromista, arriesgado y terco de Ítalo Marenco

Ítalo Marenco y Cindy Villalta hacen un bonito equipo y su hija Irene también. Instagram

Cuando Ítalo Marenco y Cindy Villalta estaban empezando a jalar, ella lo mandó a volar porque no podía estar con alguien que fuera tan arriesgado y que cuidara tan poco su vida, luego de verlo hincado frente a un toro en Zapote.

Hoy, llevan 7 años de casados, 12 de estar juntos, ya son padres de una hermosa niña y lejos de amansarlo, más bien parece que ella se acostumbró a las bromas y sustos que le hace pasar su marido.

Hace unos días, durante una corrida de toros en San Carlos, Cindy le advirtió a Ítalo que si se le metía al toro tendría que dormir en la recepción del hotel donde estaban y al macho no le quedó de otra que hacer caso.

Quisimos conversar con la colocha para que nos contara cómo es la vida con el bromista, arriesgado y hasta terco de su marido.

-¿Cuánto sufre cuando ve a Ítalo haciendo cosas arriesgadas en tele?

Es una lucha todos los años con Ítalo, no solo mía, la mamá y el papá le decían lo mismo, nunca nos gustó que se expusiera tanto, porque el toro es algo complicado, si lo agarra, le puede pasar mucho.

Recuerdo que cuando éramos novios, estábamos comenzando y yo le dije que nunca se le hincara al toro porque es muy peligroso y él me decía que no, que jamás y yo lo amenacé, le dije que si lo hacía, que íbamos a terminar y como a la segunda corrida lo va haciendo.

-Retó a los dos toros...

Sí, yo estaba tan brava que lo terminé. Fue muy feo, porque yo no vi, sino que la mamá fue la que lo vio haciéndolo, me llamó muy angustiada y cuando hablé con él le dije que lo sentía mucho, que lo quería, pero que no podía estar con una persona que quiera exponerse de esa manera.

Terminamos, pero ya después a los días volvimos con la promesa de que no lo iba a hacer, de hecho, la mamá le dejó de hablar como tres meses y a mí me dio cosita, porque él me decía que no podía ser que ella lo terminara y que la mamá le haya dejado de hablar.

Ítalo Marenco le ha pegado varios sustos a Cindy Villlalta. Facebook Toro Tico.

-¿Le sigue dando tanto miedo?

Siempre es un riesgo, pero sé que tiene una buena condición física y lo hace con mucha precaución. Ya dijo que no lo va a hacer más y por eso fue que en San Carlos le advertí, yo no soy de ver y como estoy con Irene, trato de que ella tampoco vea si pasa algo feíllo, pero la gente es la que me avisa, me manda reportes, videos y fotos, pero lo que hago es vacilar con eso. Oro mucho para que no le pase nada, pero ya él lleva años haciéndolo.

-¿Cómo es la vida cotidiana con Ítalo?, ¿es tan bromista y terco como se ve?

Sí, así como ustedes lo ven, así es. Él es muy positivo, tiene una visión de vida muy bonita, siempre ve las cosas buenas a lo que pasa, hasta a los mismos problemas y se esfuerza por hacerlo, obviamente tenemos rutinas y discusiones como cualquier matrimonio, pero somos un buen equipo. Él ayuda con su forma de ser y yo soy más ordenada y centrada, pero también me paso riendo.

-O sea, usted es el zen y él el caos...

Sí, aunque a veces cambiamos, depende de las situaciones, pero por eso nos llevamos tan bien y funcionamos como pareja, como amigos, como esposos y como papás, que ahora hay que estar muy unidos por Irene.

-¿Y ella sacó la personalidad de quién?

Creo que es enérgica como el papá y el abuelo paterno, le gusta divertirse y explorar, pero es muy ecuánime y centrada como la mamá, entonces piensa mucho antes de hacer algunas cosas. Yo creo que sacó lo bueno de los dos.

-¿Cuál es la broma más pesada que le ha hecho?

El asunto de asustarme, que también se lo hace a los compañeros de Giros, pero a veces me agarra estresada o en carreras y sale él con el domingo siete asustándome.

Recuerdo un día que casi le doy, porque él se iba para el gimnasio en la noche, yo me quedé con Irene durmiéndola y tuve que ir abajo por algo y estaba todo apagado, cuando voy bajando las gradas me salió e hizo un sonido rarísimo, le solté lo que llevaba en la mano y me enojé mucho, porque casi me da un paro cardíaco. Terminé llorando y todo.

-¿Usted es de hacer bromas?

No, no, pero sí disfruto y vacilo cuando él las hace o también cuando le hacen a él.

-¿Para usted qué significa que la gente se identifique con él y esa forma de ser?

No siempre pasa que una persona de televisión es igual en la vida real y él lo es, eso las personas lo notan muy fácilmente, por eso lo sienten casi como parte de su familia. Vieras cómo lo llegan a saludar las señoras o hasta la gente joven, porque ahora que murió el papá, estábamos en la playa y un jovencito llegó a darle un abrazo y se soltaron a llorar y la mamá nos contó que el muchacho decía que él necesitaba darle ese abrazo y solidarizarse.

Es una gran responsabilidad transmitir algo para los influencers y él lo hace, a él no le importa llorar o sensibilizarse para dar un mensaje.

-¿Qué no conocemos de Ítalo?

Creo que lo han visto casi, quizá no lo han visto enojado, pero a como se enoja, también se contenta. Él tiene una bonita manera de salir del hueco fácilmente.

Con él todos los días vivimos algo nuevo, pero es el amor de mi vida y la persona que yo le pedí a Dios.