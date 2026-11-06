Cindy Villalta exhibe su cuerpazo tras nuevo cambio estético y así reaccionó su esposo Ítalo Marenco

Ítalo Marenco no se resistió a reaccionar al nuevo cambio estético que presumió este viernes su esposa, la expresentadora Cindy Villalta.

La colocha aprovechó el viaje familiar por la playa en el que andan desde hace varios días, para exhibir los resultados del nuevo procedimiento al que se sometió.

Cindy Villalta presumió los resultados de un reciente procedimiento estético que se hizo. (Instagram/Instagram)

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Hace dos meses

Según contó, fue hace dos meses que tomó la decisión de hacerse otro tratamiento estético, y los primeros resultados la tienen fascinada.

“Ya tengo dos meses de haberme hecho el endolifting. ¡Y vean qué éxito! Recuerden que es un procedimiento poco invasivo”, escribió Villalta en sus redes.

Compartió dos fotografías que confirman el éxito de lo que se hizo. En ambas imágenes sale en vestido de baño para que a nadie le quede duda de lo bien que le fue.

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Así reaccionó Ítalo Marenco

Las reacciones de los seguidores de Villalta no esperaron y una de las que más llamó la atención fue la de su esposo Ítalo Marenco.

El galán de Teletica se quedó sin palabras ante las fotografías de su escultural esposa y solo reaccionó con emoticones de carita de enamorado.

Ítalo Marenco se quedó sin palabras con las fotos de su esposa. (Instagram/Instagram)

¿Qué es el endolifting?

Al endolifting también se le conoce como Endolift o Endolárse subdérmico y consiste en un tratamiento médico estético mínimamente invasivo que tensa la piel a través de una microfibra óptica conectada a un láser.

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El tratamiento, además, favorece la producción de colágeno y reduce las pequeñas acumulaciones de grasa desde el interior del tejido. Se puede hacer tanto en rostro como en cuerpo y sus efectos duran alrededor de dos años.