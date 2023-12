Cindy Villalta no es la única mujer preocupada por las locuras de Ítalo Marenco en los toros

Ítalo Marenco se ha llevado varios sustos en las transmisiones de Toros del 6. (Instagram)

Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, no es la única que está preocupada con las locuras que ha hecho el presentador de Repretel en las transmisiones de Toros del 6.

Marenco es parte del elenco de la televisora de La Uruca para esas transmisiones, que son desde el redondel de Palmares, y durante la semana se ha llevado varios sustos por correteadas que le han dado algunos toros por estar metido como un improvisado más.

Debido a esos sustos es que Cindy Villalta ha estado bastante molesta con su esposo e, incluso, él dice que lo tienen durmiendo en el sillón por no hacer caso y arriesgarse tanto con los toros.

Pero este viernes, una mujer más sumó su voz a la de Cindy Villalta y dejó ver su preocupación por las locuras que hace el galán, principalmente en el concurso de Los Cazafantasmas, que lo obliga a estar muy cerca de esos animalotes.

Ítalo Marenco compartió en Instagram el audio que le envió La Trafiquina. (Instagram)

Se trata de nada más y nada menos que su gran amiga La Trafiquina, quien hasta le mencionó a don Álvaro Marenco y a doña Roxana Campos, papás de Ítalo ya fallecidos, para pedirle que dejara de ser tan intrépido en la arena.

“Ya no se meta a los toros, muy peligroso, muy peligroso. Si estuvieran tu papá y tu mamá, ellos le dirían: ‘no lo haga, no lo haga, Ítalo, por favor’. Dios lo va a bendecir, pero no lo haga, no haga loqueras. Ya hizo lo que hizo, ya se metió varias veces”, le pidió La Trafiquina a Marenco, quien compartió el audio en Instagram.

Esto le pide La Trafiquina a Ítalo Marenco

El más reciente susto de Ítalo Marenco dentro de un redondel de toros se lo llevó el jueves por la noche, cuando la vio bien fea tras ser perseguido por un animal de esos que logró alcanzarlo, tirarlo al suelo y, por suerte de él, el toro no se ciñó más al verlo tirado en la arena.

Ítalo aseguró que estaba bien tras ese episodio, pero sí fue evidente la cara de susto que tenía.

Ítalo Marenco sufrió en los toros de Palmares de este jueves

Habrá que ver si Marenco acata el consejo de su gran amiga, pues el de su esposa hasta ahora lo ha ignorado.

