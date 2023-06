Coco Roper agradece apoyo de la gente con este mensaje

Coco Roper lucha contra un cáncer cervical y problemas colaterales que le provocaron daños graves en algunos de sus órganos. (Instagram)

“Hoy mi cuerpo no quiere arrancar”, escribió Nicole “Coco” Roper Díaz en una historia que compartió en Instagram casi al mediodía de este martes.

La hija mayor de la exmodelo y empresaria Lynda Díaz acompañó la publicación con una fotografía suya en su cama con un rostro que evidenciaba el cansancio y dolor que, más tarde, confirmó que la tenía con las baterías bajas.

Tras esa historia, Coco comenzó a recibir muchos mensajes de cariño y motivación de la gente, que buscaba levantarle el ánimo y alegrarle un poquito el día, lo que dio pie al mensaje que poco rato después publicó en redes sociales.

Esta fue la historia por la que Coco Roper recibió tantos mensajes lindos y de motivación de la gente. (Instagram)

“Mami tratando de maquillarme porque no tenía fuerzas para salir de la cama, pero rápidamente ustedes, tan increíbles como siempre, me motivaron a pararme y ayudarme a vestir. No saben la fuerza que me dan y cuánto aprecio el apoyo de todos ustedes”, escribió Coco en su “muro” de Instagram, al compartir un video donde su mamita la está maquillando.

Roper tiene este martes exámenes de sangre para ver cómo evoluciona su salud. Recordemos que ella batalla contra un cáncer cervical que le diagnosticaron en el 2020 y, como parte del tratamiento, fue sobreirradiada, sufriendo severos daños en otros órganos de su cuerpo.

Este es el mensaje que Coco Roper dedicó a la gente por tanto apoyo y buenas vibras. (Instagram)

Debido a esa sobreirradiación a Coco le tuvieron que colocar unos tubos en su aparato digestivo para que le ayude con el proceso digestivo y las necesidades fisiológicas. Una infección alrededor de esos tubos obligó a la hija de Lynda Díaz a la hospitalización la semana pasada, para una cirugía de sustitución de tubos de la que ya se recupera en casa.

Coco ha generado gran empatía de su situación con sus miles de seguidores en redes sociales, con quienes comparte todo su proceso casi que sin ninguna restricción.

Por todo ese amor que Coco Roper ha recibido de la gente fue que este martes decidió agradecer una vez más, porque en otras oportunidades también ha expresado lo bien que le resultan las buenas vibras que le mandan desde Costa Rica, país que tanto ella como su familia llevan en lo más profundo de sus corazones.

