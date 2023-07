Coco Roper amaneció feliz con un “juguetito nuevo”, pero se le sumó una nueva preocupación

Coco Roper está hospitalizada desde el miércoles pasado.

Nicole “Coco” Roper Díaz dijo este viernes en Instagram que quería una tostadora en el cuarto del hospital donde está internada, porque estaba antojada de comer tostadas.

La petición de la hija mayor de Lynda Díaz generó risas y burlas entre la gente del hospital que en ese momento estaba en su cuarto, según dijo Coco.

Un día después de hacer la inusual petición, la joven volvió a insinuar sobre el tema al aparecer en Instagram, comiéndose una tostada.

Sin mencionar una sola palabra, Coco mostró en una nueva historia en esa red social el rinconcito de su cuarto donde tiene algunas cositas para comer y, ¿adivinen?

Coco Roper dio una actualización de su salud

Sí, a Coco le cumplieron su deseo de llevarle la tostadora al hospital y ella está feliz, come y come pan cuadrado.

Pero como dicen, una de cal y otra de arena, ya que este sábado, la muchacha dijo que amaneció con síntomas de resfriado y eso no la tiene muy contenta.

“Me estoy sintiendo mejor. Me levanté como con ganas de que me diera una gripe, lo cual no es genial. Estoy a punto de comer y más tarde llega Lynda Liz (su hermana) y quiero conectarme para hacerles el tour dentro del hospital”, dijo la muchacha.

A Coco Roper le llevaron su tostadora.

Roper, de 28 años, fue nuevamente internada el miércoles por la noche, tras ponerse malita de salud. Recordemos que ella lucha contra un cáncer cervical y las secuelas que le dejó una sobreirradiación producto del tratamiento.

El viernes la luchadora pidió oraciones por ella, porque le detectaron dos infecciones distintas en su cuerpo.

Coco le está poniendo mucho empeño a sentirse mejor, ya que ella tiene programado venir a Costa Rica a mediados de agosto para dar dos charlas en Heredia y Alajuelita.

Ella prometió venir sea como sea, siempre con la ayuda de Dios.