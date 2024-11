Coco Roper celebra un día muy especial y su familia le dejó conmovedores mensajes

Coco Roper, hija de Lynda Díaz, estuvo apoyando a su mamá en una de las galas de Mira quién baila. (Lilly Arce)

Nicole “Coco” Roper, la hija de Lynda Díaz, celebra un día muy especial este 7 de noviembre.

La reconocida influencer tica, radicada en Texas, Estados Unidos, está cumpliendo 30 años.

La actual participante de Mira quién baila (MQB) solo le dejó un mensaje o, al menos, fue el único detalle que evidenció en sus redes sociales.

Lynda Díaz visita muy poco a su hija por las grandes distancias que las separa. Instagram.

Lynda compartió un video de cuando Coco y su nieta Ellie llegaron al camerino de MQB en la gala que fueron a apoyarla.

“Hoy cumple años mi hija Nicole, es mi segunda hija y cumple 30 años. Te Amo, gorda”, escribió la expresentadora de Teletica en el video que publicó.

Ella actualmente se encuentra en su casa de Miami junto a su esposo Anthony Alfonso y su bailarín César Abarca, pues hasta este viernes regresan a Costa Rica para estar en el programa del domingo.

Lynda Díaz escribe mensaje a su hija Coco Roper por su cumpleaños 30.

Su otra hija, Linda Liz, también le dejó un lindo mensaje a Coco en esta fecha tan especial, así como un video de una vez cuando estuvieron en el hospital.

“Feliz cumpleaños a mi hermana, mi mejor amiga, my ride or die (mi viaje o morir). Me pone tan feliz poder celebrar hoy tus 30 añitos. Le agradezco a papá Dios todos los días por tu vida. Gracias por ser inspiración en mi vida. Te amo con toda mi alma”, le escribió la hermana mayor, quien vive en otro estado de Estados Unidos.

Coco Roper llegó a sus 30 años

Coco vive con su hija y el padre de la menor en Texas; sin embargo, ya no tienen una relación entre ellos, así que nada de fiesta en este día tan especial para ella.