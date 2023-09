Coco Roper da lección de vida hasta los días que amanece muy malita de salud

Coco Roper siempre es muy coqueta y muy positiva, pero hay días como este jueves que el dolor la bajonea. Instagram

La influencer Nicole “Coco” Roper sigue muy malita de salud y, según contó este jueves en su cuenta de Instagram, el dolor en su cuerpo se intensifica cada vez más.

La joven madre, de 29 años, contó que se despertó sintiéndose muy mal y que con costos sacó fuerzas, donde no las hay, para alistar a su hija Ellie para que fuera a la escuela.

Este viernes ella tiene planeado viajar a Miami, Estados Unidos, pues vive en el estado de Texas, para tener unos días de vacaciones, pero lo que más le preocupa es que le vaya a pasar algo en el avión.

Coco Roper no la está pasando bien

“Hoy tengo tanto que hacer para el viaje de mañana, estoy pensando que tan siquiera debería estar pensando en viajar, aunque allá voy a estar descansando. No sé si me voy a sentir mejor mañana, no sé si es de la infección y no de la quimio, son tantas cosas que están pasando a la misma vez”, dijo casi llorando.

Lo bueno es que una de sus amigas la va a ir a visitar para ayudarla, pues ella vive sola con su hija.

A principios de semana ella le contó a sus más de 95 mil seguidores que los doctores le dijeron que el cáncer sigue avanzando y que aún sigue mal de sus riñones.

La salud de Nicole está muy comprometida debido a que hace tres años fue diagnosticada con cáncer cervical y producto del tratamiento fue sobreirradiada, lo que le dejó con serios problemas algunos órganos.

Un consejo para todos

Coco además le pidió a todos sus seguidores que disfruten de este día en honor a ella y también les dio un consejo para hacerlos reflexionar de lo importante que es tener salud y ser agradecido.

La petición de Coco Roper a sus seguidores

“Pueden ir al trabajo y sentirse agradecidos de que su cuerpo no les duele o que a lo mejor les duele menos, que pueden ir a hacer las cosas que quieren hacer sin depender de alguien y, para esas personas que están en el mismo bote que yo, yo creo que hoy es un día de agradecer de que sí tenemos a personas que a veces nos pueden venir a ayudar y, si no tenés a nadie que te pueda ayudar el día de hoy como yo estoy muchas veces, a veces es tiempo de aceptar que hoy no se puede hacer todo lo que queríamos hacer”.

La hija de la expresentadora Lynda Díaz agregó que no le queda más que aceptar que será un día de descanso y que espera sentirse mejor.