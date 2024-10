Coco Roper da su opinión ante dudas de Lynda Díaz de seguir en Mira quién baila

Lynda Díaz insinuó a inicios de semana que estaba pensando salir de Mira quién baila (MQB) y el jueves su hija, Nicole “Coco” Roper habló sobre eso.

En un en vivo de Instagram, Coco dijo qué piensa de las dudas de su mamá de seguir en el reality de canal 7, algo que Lynda afirmó en una transmisión del martes.

Coco recalcó que la familia está para apoyar a la exmodelo y empresaria, sea cual sea la decisión que tome, y contó qué le dijo a Lynda al respecto.

“Al final del día ella es la única que sabe cómo se siente de estar bailando y del sacrificio que está haciendo, porque una de las preguntas es cómo hace mami para hacer todo lo que hace y la respuesta es solo viajar, comer, dormir y ensayar”, destacó la joven.

Sabe que estar en el programa ha sido bastante sacrificado para Lynda, la única que puede medir su continuidad o no en el show, aunque sí la aconsejó.

“Seguir o no seguir es decisión de ella. Ella es la única que sabe si quiere seguir, y le dije que era lo que ella pensara: si esto está agregando a la vida de ella y está atrayendo felicidad y está comprometida y es algo que quiere hacer y terminar, por más que esté difícil en este momento, entonces tiene que echar para adelante, pero si hay algo de lo que hacemos que no nos está agregando a nuestra vida, no se hace y punto. Lo único que podemos hacer como familia es apoyar cualquier decisión que ella vaya a tomar”, refirió.

Roper también le agradeció a Anthony Alonso, esposo de Lynda, por todo el apoyo que le ha dado a su mamá en este proceso.

“Le agradecí a Anthony porque mami llegó y le puso globos, flores y chocolates favoritos por todo lado y para ella sé que es un buen apoyo que tenga a Anthony y la forma forma en que él la cuida, honestamente, me quito el sombrero”, opinó.

Coco vino a Costa Rica hace ocho días con su hija Ellie para asistir a la gala de la semana pasada de MQB y darle todo el apoyo a Lynda, quien no avanza tan a paso firme en la competencia como sí lo están haciendo otras parejas.