Coco Roper dio una gran noticia a sus miles de seguidores

Coco Roper, hija de Lynda Díaz, pronto volverá a hacer una charla en nuestro país. Instagram

La luchadora de Coco Roper dio una noticia que les alegró el corazón a muchos de sus seguidores.

Aunque la hija de Lynda Díaz sigue luchando con su enfermedad y con las distintas dificultades que le van apareciendo, también tiene momentos buenos.

Coco anunció que pronto estará viniendo una vez más a nuestro país para dar una charla y compartir con toda la comunidad que se ha ido creando a partir de la solidaridad, la admiración y la identificación con su batalla.

“En noviembre voy para Costa Rica y vamos a tener otro Café con Coco antes de que se acabe el año, esa es mi meta, incluso vamos a hacer una fiesta de cumpleaños para mí, espero tener otro evento más pequeño para contar algunas cosas de mi libro. No tengo fechas, ni lugar, ni precio de los tiquetes, pero estoy muy feliz con eso, apenas tenga más detalles les aviso”, dijo.

Roper invitó a la gente que quiera colaborar para hacer el evento realidad y reunir a unas 200 personas que quieran compartir con ella y su historia de motivación y lucha.

Una de las grandes metas es traer a su pequeña, Ellie, al país para que conozca y vea lo mucho que la gente admira a su mamita.

“Tengo que estar muy estable para viajar y hacer lo que quiero hacer. Me voy a poner a bretear para sacarle el pasaporte, me encantaría llevar a Eli, ya hablé con mi hermana (Lynda Liz) y va a ir y quiero que Eli vaya porque ella impacta a tantos niños y mamás, entonces me gustaría que estuviera presente en ese momento, tan pero tan especial”, afirmó.

Debido al padecimiento de su madre, la niña no conoce nuestro país, por lo que es una bonita oportunidad para que vea lo lindo que es esta tierra y lo mucho que quieren a la mamita.