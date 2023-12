Coco Roper: “No les voy a mentir, estoy destrozada”

Coco Roper fue hospitalizada este jueves de urgencia.

Varias horas después de ser hospitalizada de urgencia, Nicole “Coco” Roper contó qué fue lo que pasó y explicó el por qué se siente destrozada.

La hija de Lynda Díaz dijo que la llevaron al hospital en ambulancia el jueves porque el dolor en el estómago era insoportable, al tiempo que la bolsa de la ostomía estaba vacía.

Debido a eso, las alarmas se encendieron para Coco pues la idea de la ostomía es ayudarle a la correcta evacuación de las heces y la orina.

Coco contó que tras varios exámenes, hallaron un bloqueo en la ostomía y ahora los médicos le seguirán el pulso para determinar el paso a seguir.

“Se ve un bloqueo en la ostomía y no es necesariamente de comida, es de tejido, y la cicatrización que hay ahí no está dejando que la ostomía funcione bien”, contó Coco en Instagram.

Así informaron el jueves de la hospitalización de Coco Roper.

La situación la tiene muy triste debido a que su nueva hospitalización se da a pocos días de Navidad y hay mucha incertidumbre de si podrá pasar la Nochebuena o no con su hijita Ellie.

“Vamos a ver qué pasa. No les voy a mentir, estoy destrozada. Me parte el alma no poder estar con mi hija para poder celebrar estas fechas y estoy orando demasiado a Dios para que me dé la oportunidad de estar con mi hija el 25″, dijo Coco.

Su situación, aseguró, puso en perspectiva en la familia el tema del verdadero significado de la Navidad.

“En los últimos días me han preguntado qué quiero para Navidad y aunque hay miles de cosas que uno puede elegir, lo único que quiero es salud, paz y estar con mi hija. No quiero nada material en este momento”, mencionó Coco.

Coco Roper pidió oraciones antes de ser trasladada a un hospital. (Instagram,)

Por ahora, deberá esperar cómo evoluciona su salud de aquí a este sábado, y estudiar más resultados de los exámenes para determinar la necesidad o no de una nueva cirugía que, según contó, sería compleja.

Coco dijo que si tiene que pasar Navidad en el hospital, comprará un árbol para poner en la habitación y le pondrá abajo algunos regalos para que Ellie llegue a abrirlos en su cuarto de internamiento.