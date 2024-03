Coco Roper reveló supuesto error médico que la expuso a la muerte en su última cirugía

Influencer Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz.

La influencer Nicole “Coco” Roper contó a través de su cuenta de Instagram que en la cirugía que le hicieron el viernes anterior casi se muere por una sobredosis de medicamentos que le dieron en el hospital.

La hija de la expresentadora Lynda Díaz explicó que en un principio su cirugía para el cambio de tubos nefrostomía –sonda que le facilita el drenaje de la orina– estaba programada para las 3 p. m. y que entonces le dieron sus medicinas diarias; sin embargo, después le dijeron que habían adelantado su operación.

Según dijo, los médicos no estaban enterados de qué medicamentos tenía en su cuerpo para ese momento y tras aplicarle la anestesia por poco y muere, pues dejó de respirar por unos minutos.

Lynda Díaz estuvo acompañando a su hija Coco Roper días atrás en el hospital. (Instagram)

Ella explicó que ese en ese tipo de procedimientos se tarda una hora y media dentro del quirófano, pero que esta vez estuvo seis horas por las complicaciones que sufrió por el supuesto descuido de los doctores.

“Me dieron permiso para tomarme mis medicinas normales porque el procedimiento no era hasta las 3 p. m., me dan mis pastillas que me tengo que tomar tres veces al día y encima de eso me dan las dos pastillas por vía que me dan aquí y tras de eso me dieron valium porque estaba muy nerviosa por el procedimiento, entonces piensen en todo lo que tengo en mi sistema, como una hora después llaman y dicen ‘subieron la cirugía, se la van a hacer ahora’.

“Cuando a uno le están haciendo un procedimiento tienen que dar la información del paciente a esa persona. La enfermera debía haber comunicado ‘le dimos esto y esto’, usualmente me lo preguntan a mí cuando estoy a punto de entrar al procedimiento, esta vez como todo fue tan rápido, ellos no le pidieron el reporte a la enfermera y no me preguntaron, yo asumí que el anestesiólogo leyó el reporte”, contó.

LEA MÁS: Coco Roper reaparece desde el hospital: “Fue un día muy duro, de mucho miedo”

Mucho miedo de morir

Coco agregó que la cirugía de cambio de tubos sí salió bien, pero que cuando terminó la operación los doctores vieron que no estaba respirando y que no salía de la anestesia.

Coco Roper se la pasa contando en sus redes sociales todos los procedimientos médicos que le hacen por su enfermedad.

La creadora de contenido explicó que cuando por fin despertó sintió mucho dolor y por ende pidió que le dieran algún medicamento, pero que le dijeron que no podían hasta dentro de 24 horas tras contarle que había sido sobremedicada.

“Yo me ataqué llorar, primero que nada porque el pensar que ese pudo haber sido mi último momento, el pensar que estuve en esa posición y después de estar en ese susto y estar sola, o sea, tenía tanto, tanto miedo”, señaló en la transmisión en vivo.

Coco agregó que no fue hasta que llegó su doctor de paliativos que pudieron darle algo para el dolor y aseguró que fue por eso que estuvo alejada de sus redes sociales estos últimos días, ya que estaba reponiéndose a la sobredosis y al colapso que tuvo su cuerpo.

“Me explicó (el doctor) ‘entraste en sobredosis con todo lo que te dieron y tu cuerpo colapsó y no estabas respirando, no te estabas levantando, estabas completamente muerta’”, dijo.

Este domingo por la tarde la influencer estaba a la espera de regresar a su casa una vez más.