Coco Roper rompió en llanto al contar que casi se muere debido a una de sus últimas cirugías

Nicole Roper contó todo lo feo que vivió en el hospital.

Coco Roper puso en alerta a sus seguidores, al contarles lo que vivió en el hospital de Texas, en Estados Unidos, después de someterse a una cirugía que se llevó a cabo el pasado jueves 16 de noviembre.

A la influencer le hicieron un cambio de los tubos bilaterales de nefrostomía que tiene conectados a sus riñones, los cuales le drenan los orines de su cuerpo como parte de su proceso médico.

Y aunque todo parecía ir muy bien, este viernes la joven contó que se tuvo que quedar en el hospital porque estaba muy inflamada. Roper informó que ella se quedaba en el hospital con la condición de tener la asistencia de la enfermera que le venía dando seguimiento, pero las cosas cambiaron.

“He tenido malas experiencias en el piso donde estoy, al final me pusieron una enfermera que no era la que me estaba atendiendo, ella me llegaba a contar cosas personales, que no tienen que ver con el trabajo, más de una vez me hizo sentir incómoda. Yo tengo un plan para ingerir mis medicinas, pero ella no lo quiso seguir y se atrasó”, comentó.

La valiente Coco contó que todo fue una pesadilla porque en su proceso se deben evitar los errores.

“Hubo un debate, porque yo estaba viendo que no me estaba poniendo la medicina correcta y me puso de más, en ese momento sentí que no podía respirar, que me quería desmayar y sentía el corazón que se me quería salir, al punto que casi me da un paro cardíaco”, agregó.

Coco Roper contó que no la paso nada bien. Captura

Coco le contó a su comunidad, que ella pidió ayuda y llegaron varios enfermeros, quienes tardaron 40 minutos para reanimarla.

“Pensé que me iba a morir y lo que más miedo me dio fue que la enfermera no pidió ayuda”, comentó.

Coco dijo que después de lo que vivió le hicieron varios exámenes y encontraron un daño en el ritmo cardiaco, exámenes que se volverán a realizar este sábado, ya que no se sabe si fue momentáneo.

La joven contó que la enfermera le pidió perdón por todo lo que pasó; pero ella le dijo que si hubiese sido otra persona se hubiera muerto porque era mucha la cantidad de dosis que le puso.

La valiente Coco recibió varios comentarios para que demandará a la enfermera; sin embargo dijo que al final la suspendieron y que prefería no desgastarse en ese tipo de problemas porque sabe que los procesos tardan años.