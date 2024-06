Coco Roper se lleva un duro golpe dos semanas después de su visita a Costa Rica

Coco Roper estuvo en Costa Rica hace dos semanas presentando su libro "Mírame". (Marvin Caravaca)

Nicole “Coco” Roper está de nuevo internada en un hospital en Estados Unidos debido a que se puso malita de salud en las últimas horas.

Ella misma confirmó la noticia en un video que posteó en sus redes este jueves, exactamente dos semanas después del viaje que hizo a Costa Rica para presentar su libro “Mírame”.

Según dijo Coco, desde su llegada a Costa Rica comenzó a sufrir de una preocupante pérdida de peso que, sumado a las infecciones en sus tubos de nefrostomía, activaron las alertas de los médicos quienes la dejaron hospitalizada.

Coco mencionó que no se siente muy bien de salud y que cada día se vuelve más dependiente a los antibióticos, luego reveló cuántas libras ha perdido en las últimas dos semanas porque no ha podido comer muy bien.

“Cada vez que suelto los antibióticos se vuelven peor (las infecciones). También he bajado mucho de peso y no he podido comer bien. Bajé casi 15 libras (unos siete kilos) en las últimas dos semanas, entonces los doctores están viendo y tratando de analizar cómo podemos solucionar todos los problemas”, mencionó.

Asimismo destacó que hay mucha probabilidad de que le hagan una nueva cirugía para cambiarle los tubos de nefrostomía (sondas que le colocan en el riñón para facilitarle el drenaje de la orina).

Coco Roper está de nuevo en el hospital

“Fijo me hacen el cambio de tubos porque llevo tres infecciones con estos tubos y eso significa que están dañados, sucios, infectados, etc.”, continuó.

Ella dijo que espera que su hospitalización no sea tan larga porque quiere estar en casa con Ellie, su hija de cinco añitos, y aprovechó para agradecer a la gente por todo el apoyo y las oraciones.

