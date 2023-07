Coco Roper tiene un gran motivo para sonreír

Coco Roper es seguida por 70 mil personas.

La guerrera mujer Coco Roper amaneció este viernes con una sonrisota que nadie ni nada se la quita.

El motivo de la felicidad de la hija de Lynda Díaz es que logró que su comunidad de seguidores y personas a las que día con día inspira con su vida de lucha, ascendiera a los 70 mil, un número que de verdad es aplaudible.

Para celebrarlo, se hizo una sesión bastante bonita con globos donde se le nota la felicidad por saber que tanta gente la apoya y sigue su historia.

“Jamás pude haber imaginado que cuando decidí compartir todo mi testimonio con el propósito de ayudar a otras personas que iba a impactar a tantas. Hoy CoCoStrong es más que una palabra. Es una comunidad, es un estilo de vida, es la fuerza para muchos de querer ser una mejor persona cada día, crear la vida que siempre imaginamos, es amarse a uno mismo sin importar las imperfecciones.

“⁣⁣⁣En realidad no hay palabras que puedan explicar el agradecimiento que le tengo no solo a la comunidad CoCoStrong, pero también al equipo de trabajo CoCoStrong. Todo lo que hemos logrado ha sido un trabajo en equipo y siempre será así. Me emociona muchísimo pensar en el futuro y en todas las personas y vidas que vamos a impactar de una manera inolvidable.

“Gracias a todas las personas que han creído en mi propósito y en mi visión. ⁣⁣Llegamos a 70K, pero yo sé que esta comunidad va a seguir creciendo cada día más y más y eso me genera mucha paz porque eso significa que cada día estamos sanando corazones. ⁣Los quiero muchísimo #coquettes y nos veremos muy pronto en Costa Rica”, escribió.