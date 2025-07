Coco Roper vive otra complicación de salud y cuenta cómo está desde la cama del hospital

Nicole "Coco Roper está de nuevo internada en el hospital por una nueva infección. (redes /Instagram)

Coco Roper tuvo otra complicación de salud que la tiene de nuevo internada en un hospital en Texas, Estados Unidos.

La hija de Lynda Díaz contó desde la sala de emergencias del centro médico que otra vez le dio una infección, pero que esta vez fue muy diferente y más dolorosa.

LEA MÁS: Coco Roper habló de lo más duro de estar separada de su esposo previo a ser internada de nuevo

La creadora de contenido explicó que esta vez tiene una bacteria que le generó una fuerte infección en su zona pélvica y en la pierna izquierda, por lo cual se les estaba dificultando caminar.

“Yo tengo un linfedema (inflamación de los tejidos) en ambas piernas, pero realmente la pierna izquierda mía es, o sea, es fatal, y se me inflama montones. Últimamente, he notado que la inflamación se me está yendo al área pélvica y, obviamente que lo noto porque me empecé a preguntar como: ‘mae, estoy subiendo de peso o qué es lo que está pasando’, pero después fui al doctor y me dijo que estaba pesando lo mismo y viendo la piel y tocándola se siente que es el linfedema que se está subiendo.

“Lamentablemente, esta infección no hizo las cosas para nada mejor y ahora tengo toda el área pélvica, especialmente el área hacia la izquierda, y todo el músculo gigante, duro, o sea, por la inflamación está duro y para eso no hay remedio, nada más que esperar. El antibiótico y los esteroides que me van a dar obviamente van a ayudar a bajar un poco la inflamación, pero toma tiempo para bajar el linfedema cuando ya está a este nivel”, explicó.

LEA MÁS: Coco Roper reveló el fuerte motivo que la llevó a mejorar su relación con Lynda Díaz

Coco agregó que toda esa área de la entrepierna se le había quemado con la radiación, cuando sufrió la mala praxis, y que ahora tiene inflamada toda el área del bikini, el área pelvical, el musculo de la pierna y mitad del trasero.

Nicole "Coco" Roper lleva años sufriendo complicaciones de salud tras superar un cáncer y sufrir una mala praxis al ser sobre irradiada.

La tica contó que la internaron este lunes y que, probablemente, le den la salida hasta el viernes si todo sale bien con los antibióticos. De momento, lo que más le duele es tener que dejar nuevamente a su hija por tantos días.

“Ella está con el papá. Me parte el alma dejarla siempre, nunca se va a volver normal, y ella trata de ser tan fuerte y me parte el corazón, pero no hay nada que hacer, no es que yo quiera estar aquí, pero si ya no hay nada que yo puedo hacer afuera del hospital para solucionar el problema me toca entrar al hospital”, mencionó en un en vivo que hizo la mañana de este martes.