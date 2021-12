Colachita: “Los regalos se abren despacio y con amor para apreciar cada detalle”

Yuri tiene es el regalo para nuestros lectores. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Yuri Alvarado es una vecina de Grecia que se dedica al modelaje, es masoterapeuta, vende contenido para adultos en plataformas como OnlyFans y en su tiempo libres es una sensual colachita.

Esta guapa, de 31 años, tomó el papel de la señora de Santa para contarnos un poco cómo vive esta época tan bonita.

También quiso desearles a nuestros lectores una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo de una manera muy especial.

-¿Cómo va a celebrar esta noche?

Para estas fechas tan especiales las comparto con la familia y por supuesto con mi hermosa hija.

-¿Es de cocinar alguna cena rica?

En mi casa, la humildad ante todo. Siempre somos de cocinar alguna que otra cosita, pero no pueden hacer falta los tamales, la carnita asada y los chicharrones. Además, algún vinito o wiskito no está de más. Siempre compartimos y todos organizamos algo bonito, se disfruta un rato especial.

-¿Cómo sería una Nochebuena inolvidable para usted?

(Risas) Me puso a pensar. Bueno, una noche buena para mí sería con un buen vinito, una rica cenita y una buena compañía.

-¿Qué le pidió a Santa?

A Santa le pedí mucha salud y trabajo para poder seguir adelante con muchos proyectos que tengo para el 2022. Sin dejar de lado, le pedí paz y hermandad para todos y un mundo sin covid-19.

La guapa piensa que los regalitos se abren despacito, para apreciar bien el detalle. Foto John Durán (JOHN DURAN)

-¿Algo material?

Sería, pues poder comprar mi casita propia.

-¿Cuál es el mejor regalo que le han dado y el que usted dio?

Que me han dado diría que es mi familia y si fuera algo material, siempre acepto todo tipo de regalos. Soy adicta a los perfumes y a los bolsos, como toda mujer.

Y que he dado, pues para mí sería mi atención a mi familia, ya que esos días la paso con ellos, pendiente de todo lo que necesiten. Me gusta hacerlos sentir bien. Tengo la tradición de comprarles regalos a todos mis primitos, me encanta verles esa carita de felicidad y ahora tengo una ahijada, entonces es una carita más llena de felicidad.

-¿Qué regalo le daría usted a los ticos en este 2022 ?

Pronto les tendré regalitos, nada más tienen que estar pendientes de mis redes, por ejemplo en mi Instagram: @yualvlabby.

-¿Cómo se organiza para repartir los regalos en Navidad y pasar un rato con su familia?

Siempre, el 24, mi tradición es cenar con mi familia tipo seis de la tarde. Después de toda la comelona, esperamos a las doce para entregar regalitos, aunque mi hija los abre como cuatro horas antes de la medianoche.

-¿Cuál regalo de su niñez es uno que jamás olvidará?

Esta es una pregunta que trae mucho sentimiento y nostalgia a mi corazón. Pues no olvido esa muñeca tan hermosa que me dieron mis padres, la famosa Cuchicú, por cierto aún está presente, solo que ahora pasó a manos de mi hija preciosa.

-¿Hay un Colacho en su vida?

Jajajaja, ¡uy! eso no se dice, pero por ahí anda alguien rondando a esta colachita, es complicado, pero sí.

-¿Qué tal se ha portado usted este año?

Mitad y mitad diría yo.

-¿Cómo se ha portado él?

Pues me reservo ahí los comentarios. Cada quien es libre de hacer y tomar sus propias decisiones.

-¿Los regalos se abren rápido o despacito?

Los regalos se abren despacio y con amor para poder apreciar cada detalle que traen.

-¿Qué es lo que más le piden de regalo a una colachita como usted?

Lo que más me piden de regalo es poder verme, aunque sea un momento de sus vidas, eso es los que no me conocen en persona.

-¿Por cuál país le gustaría empezar a entregar regalos y por qué?

El primer país que en el que empezaría a repartir regalos sería Haití. Porque por ahí se ve la tristeza en realidad y me gustaría hacer feliz a muchas familias, más que todo los niños que padecen de enfermedades y tienen mucha tristeza en sus corazoncitos.

-¿Qué se regalaría usted en esta Navidad?

Lo que en realidad quiero es paz en mi corazón, tranquilidad y mucho amor.