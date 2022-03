Coldplay hizo vivir la vida al máximo a miles de ticos (Fotos y videos)

Los años que esperaron los fanáticos de la banda británica Coldplay en nuestro país valieron la pena, pues el primero de los dos conciertos en Costa Rica por la gira Music of the Spheres (Música de las esferas) será difícil de olvidar.

18/03/2022 Estadio Nacional. La banda británica Coldplay, encabezada por el vocalista Chris Martín, enloqueció a miles de fans quienes corearon sus canciones en el primer concierto de la gira mundial Music Of The Spheres. (Rafael Pacheco Granados)

La presentación en el Estadio Nacional, que inició a las 7:46 p. m., se sube al podio de los chivos más espectaculares en suelo tico.

El espectáculo combinó la gran música del grupo, un escenario nunca antes visto, un sonido nítido, pólvora, esferas inflables para que la gente tirara por todo el estadio y un juego de luces espectacular, propiciado por unas pulseras entregadas a todos los presentes con luces que parpadeaban al ritmo de la música, que hicieron que el escenario fuera mágico.

La primera pieza que tocó la banda fue Higher Power, precisamente del disco que anda promocionando.

Chris Martin, como de costumbre, se portó echo un amor con el público, no solo con el tico, sino con el de todo Centroamérica, pues sabía que fiebres de Guatemala, Honduras, Nicaragua y de otros países hermanos hicieron el viaje hasta Tiquicia solo para verlos y por eso se acordó de todos y los saludó.

“Pura vida”, fue lo primero que dijo, aunque después interactuó muchísimo más con la gente. Incluso, en un toque se bajó del escenario para cantar más cerca de sus fans y hasta regaló la chaqueta que andaba puesta. Tiempo después se puso una bandera de Costa Rica en la cintura y cantó con ella tamaño poco de tiempo.

18/03/2022, San José, Estadio Nacional, concierto de Cold Play en Costa Rica. (Jose Cordero)

“Gracias por estar con nosotros”, dijo el vocalista pese a que no sabe hablar en español y lo dejó en evidencia cuando se refirió a los ticos como costarricanos, pero al público eso no le importó, porque estaba viviendo la vida al máximo.

Cuando el grupo dejó la tarima, la gente, obviamente, pidió otra a gritos, la banda salió y cantó la Patriótica Costarricense. Luego continuó un buen rato más con otras piezas de la banda.

En familia. A ver a Coldplay se podía ir solo, con compas, con la pareja o en familia, lo importante era no perderse este momentazo.

Djenane Gómez, vecina de Oreamuno de Cartago, acudió en pelota al concierto de sus sueños.

Ella y su familia, compuesta por 11 miembros, llegaron desde tempranito. Dentro de los integrantes está incluido el que quizás sea el fan más joven en la historia de la banda, pues es un bebito con dos meses de gestación en la pancita de la hermana de Djenane. Además de otro jovencito de 12 años.

“Somos amantes de la música de Coldplay, siempre hemos seguido a la banda y en el momento en que empezaron los rumores de que venían, todo mundo se apuntó y cuando ya lo anunciaron fue una locura en la casa. Nos organizamos con tiempo a ver las localidades y cuántos íbamos para estar listos para el día en que empezaran a vender las entradas”, comentó Gómez.

Ese día, por cierto, fue bastante tenso para todos, pues como muchos recordarán, fue bastante complicado al principio conseguir los boletos.

“Fue un sufrimiento terrible, nos habíamos organizado para estar cuatro personas comprando las entradas y llegó el punto que pensamos que nos habíamos quedado sin boletos. Fue desesperante, pero de milagro en algún momento pudimos tomar cinco y luego otras cinco, no estuvimos juntos todos, pero logramos venir y con eso somos los más felices del mundo”, dijo.

En el caso de Djenane, la pasión por Coldplay nació cuando tenía unos ocho o nueve años --actualmente tiene 32-- y fue gracias a la influencia de una de sus hermanas mayores.

Afirma que en las reuniones familiares no pueden faltar piezas como “Yellow”, “Viva la vida” o “Paradise”.

“Siempre pensamos en que había que ahorrar mucho porque Coldplay nunca iba a venir a Costa Rica, entonces teníamos que ir a verlo a México o a Estados Unidos, topamos con la suerte de que vinieron y antes del concierto no sabíamos ni qué pensar, ahora no sé ni cómo me siento, es una felicidad, nostalgia por poder cumplir un sueño”, agregó la brumosa.

Llegaron en bus en horas de la tarde y se devolvían en una buseta que alquilaron para el regreso, eso sí, con la satisfacción de haber cumplido el sueño que siempre anhelaron.